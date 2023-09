Baskonia-Bertram Derthona: amichevole dal sapore di Europa

Una sfida dal grande prestigio e fascino chiude la preseason della Bertram Derthona (attesa poi dalla Supercoppa a Brescia), che domani sera sarà di scena alla Fernando Buesa Arena di Vitoria per affrontare il Baskonia, formazione da anni ai vertici della pallacanestro spagnola e tra le migliori squadre di EuroLega.

Per la formazione allenata da coach Ramondino un test davvero importante per confrontarsi contro una squadra del massimo livello europeo, in un contesto e in un palcoscenico davvero affascinanti.

La gara è in programma alle ore 20 di domani, martedì 19 settembre, alla Fernando Buesa Arena. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della squadra spagnola.