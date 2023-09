Reale Mutua Fenera Chieri ’76: Filippo Vergnano eletto consigliere della Lega Pallavolo Serie A Femminile

Filippo Vergnano è un nuovo consigliere della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

L’ingresso del presidente biancoblù nel Consiglio d’Amministrazione della Lega è stato ratificato questa mattina a Milano, dove le società consorziate hanno tenuto l’assemblea ordinaria elettiva per il triennio 2023-2026.

Dopo la conferma di Mauro Fabris alla guida del consorzio sono stati scelti i membri del nuovo cda. Già consigliere per la serie A2 dal 2016 al 2018, Filippo Vergnano è stato ora eletto come consigliere per la serie A1 insieme a Giuseppe Pirola (Busto Arsizio) e Aldo Enzo Serafino Fumagalli (Milano).

Qui il comunicato stampa della Lega Pallavolo Serie A Femminile