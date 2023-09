Domenica superlativa per la Overall Tre Colli Cycling Team

Sfatiamo che il 17 porti sfortuna, domenica 17 settembre ha portato in casa OVERALL TRE COLLI Cycling Team la terza vittoria stagionale ad opera di Luca Cavallo che ha fatto sua la Freccia dei Vini, una delle piu' belle classiche del ciclismo dilettantistico, giungendo tutto solo sotto il traguardo di Montaldo Pavese scortato da un ottimo Matteo Sasso (11°). Cavallo, reduce dal positivo stage settimanale in due gare professionistiche ha messo a frutto le proprie doti di scalatore nell'ultimo chilometro dell'ascesa finale staccando i compagni di fuga.

Ma non basta: OVERALL TRE COLLI era al via, con Gianello e Tibald, anche del Campionato Italiano Gravel che si e' disputato a Fubine (Alessandria) e qui e' salito agli onori della gloria l'eclettico Daniel Gianello, dotato di una specialissima Wilier by Mania Bike, che con un finale da manuale si e' aggiudicato il terzo gradino del podio. Un risultato da incorniciare! E per la cronaca il Team oggi era presente anche alla Piccola Sanremo a Sovizzo, altro appuntamento di prestigio, dove si e' ben difeso Davarias giungendo nel gruppo molto selezionato.

Due successi ed una giornata impegnativa anche sotto l'aspetto organizzativo, da condividere con tutto lo staff di OVERALL occupato in toto, a partire dal Presidente Salvatore Scafuri e a seguire meritevoli di essere citati: Francesco B. e M., Luciano, Linda, Lorenzo, Antonio, Roberto P. e B., Giampaolo, Gianluca, Massimo, Andrea.