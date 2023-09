Pallapugno: il punto sui campionati

SERIE A BANCA D'ALBA



La Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto è la quarta semifinalista del campionato italiano di Serie A Banca d’Alba, grazie alla vittoria per 9-5 nell’ultimo spareggio, giocato al Mermet di Alba, contro la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto.

La Pallapugno Albeisa affronterà in semifinale la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola: la sfida di andata è in programma sabato 23 settembre, alle 21, a Dolcedo. Nell’altra semifinale di fronte laMarchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto e l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa: gara-1 venerdì 22 settembre, alle 20.30, a Cortemilia.

Serie A Banca d'Alba - Secondo spareggio accesso semifinale

Pallapugno Albeisa-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-5

Serie A Banca d'Alba - Semifinali (andata)

Venerdì 22 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Sabato 23 settembre ore 21

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa

Serie A Banca d'Alba - Semifinali (ritorno)

in date da definire

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

SERIE B

Serie B - Andata quarti di finale

Tealdo Scotta Alta Langa-Amici del Castello 9-4

Abrigo Banca d'Alba Ricca-Pieve di Teco 9-6

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-1

Castiati Neivese-Gottasecca 9-7

Serie B - Ritorno quarti di finale

Amici del Castello-Tealdo Scotta Alta Langa 8-9

Pieve di Teco-Abrigo Banca d'Alba Ricca 9-7

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-7

Gottasecca-Castiati Neivese 2-9

Serie B - Spareggi quarti di finale

Mercoledì 20 settembre ore 20.30

a Monticello d'Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo

a Ricca: Abrigo Banca d'Alba Ricca-Pieve di Teco

Tealdo Scotta Alta Langa e Castiati Neivese in semifinale

SERIE C1

Serie C1 - Andati quarti di finale

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 9-3

Castiati Castagnole Lanze-Officine Pesce Bubbio 9-6

Pieve di Teco-Valle Bormida 9-4

Gottasecca-Don Dagnino 9-1

Serie C1 - Ritorno quarti di finale

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 7-9

Officine Pesce Bubbio-Castiati Castagnole Lanze 9-7

Valle Bormida-Pieve di Teco 4-9

Don Dagnino-Gottasecca 9-8

Serie C1 - Spareggi quarti di finale

Lunedì 18 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Officine Pesce Bubbio

Martedì 19 settembre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Don Dagnino

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Pieve di Teco in semifinale

SERIE C2

Serie C2 - Andata quarti di finale

Ricca-Speb 6-9

Peveragno-Alta Langa 9-2

Canalese-Pro Paschese 9-4

Merlese-Subalcuneo 9-6

Serie C2 - Ritorno quarti di finale

Speb-Ricca 9-6

Alta Langa-Peveragno 9-5

Pro Paschese-Canalese 9-4

Subalcuneo-Merlese 9-7

Serie C2 - Spareggi quarti di finale

Merlese-Subalcuneo 9-2

Peveragno-Alta Langa 2-9

Canalese-Pro Paschese 9-2

Serie C2 - Semifinali (andata)

Lunedì 18 settembre ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Alta Langa

Lunedì 18 settembre ore 20.30

a Canale: Canalese-Merlese

Serie C2 - Semifinali (ritorno)

In data da definire

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Speb

Venerdì 22 settembre ore 20.30

a Mondovì: Merlese-Canalese

FEMMINILE

COPPA ITALIA - Recupero finale

San Leonardo-Amici del Castello 1-9

Amici del Castello vince la Coppa Italia femminile

UNDER 21

Under 21 - Andata semifinali

Bormidese-Gottasecca 9-7

Benese-Pro Paschese 7-9

Under 21 - Ritorno semifinali

Gottasecca-Bormidese 9-2

Pro Paschese-Benese 9-3

Under 21 - Spareggio semifinale

Mercoledì 20 settembre ore 19.30

a Bormida: Bormidese-Gottasecca

Pro Paschese in finale

ALLIEVI

Allievi - Finale (andata)

Pro Paschese B-Virtus Langhe 8-6

Allievi - Finale (ritorno)

Sabato 23 settembre ore 18

a Dogliani: Virtus Langhe-Pro Paschese B

ESORDIENTI

Esordienti - Andata semifinali

Subalcuneo A-Albese 7-1

Taggese-Araldica Castagnole Lanze 7-1

Esordienti - Ritorno semifinali

Albese-Subalcuneo A 2-7

Araldica Castagnole Lanze-Taggese 7-2

Esordienti - Spareggio semifinale

Mercoledì 20 settembre ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Taggese

Subalcuneo A in finale

PULCINI

Pulcini - Finale (andata)

Ricca-San Leonardo 7-3

Pulcini - Finale (ritorno)

Domenica 24 settembre ore 16

a Imperia: San Leonardo-Ricca

PROMOZIONALI

Promozionali - Finale (andata)

San Leonardo-Ricca 7-2

Promozionali - Finale (ritorno)

Sabato 23 settembre ore 18

a Ricca: Ricca-San Leonardo