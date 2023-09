Volley B1, prima amichevole delle Igorine!

Subito un confronto di alto livello per testare il lavoro svolto fin qui.

Nel fine settimana la B1 targata Agil Igor Volley ha giocato la sua prima amichevole, fuori casa, contro Volpiano, formazione esperta che lo scorso anno in B1 ha giocato la finalissima per il salto di categoria. Cinque set giocati (finale 3-2 per le padrone di casa) con ampie rotazioni proprio per testare tutto quello fatto finora e per ripartire con la nuova settimana.

«Eravamo perfettamente consapevoli di iniziare subito forte, conosco bene Volpiano e alcune giocatrici - dice l’allenatrice Barbara Medici - abbiamo patito tanto la ricezione come è normale che sia per una squadra così giovane come la nostra, potevamo forse fare meglio in attacco, invece siamo state contratte e un po’ fallose, ma come prima amichevole ci sta tutto».

Il cammino verso l’esordio in campionato fissato per sabato 7 ottobre a Palau in Sardegna prevede una seconda amichevole in casa venerdì 22 contro Lingotto sempre in B1, poi amichevole al Palalgor mercoledì 27 contro Team Volley in B2 e poi finale di pre season ad Albenga sabato 30 settembre per un quadrangolare.