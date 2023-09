BEA Chieri: la NoviPiù Campus vince la Sportello Gas & Luce September Cup

Da Giovedì 14 a Domenica 17 settembre, il PalaGialdo di Chieri ha ospitato il tradizionale torneo pre-season organizzato da BEA Chieri, la Sportello Gas & Luce September Cup. Per quattro giorni, sei squadre piemontesi pronte a partecipare ai prossimi campionati di Serie B Interregionale e Serie C Unica si sono sfidate garantendo un grande spettacolo e tanto divertimento per il buon pubblico accorso al palasport di strada San Silvestro.

Nel girone Arancione, NoviPiù Campus ha vinto entrambe le sfide, superando prima Collegno Basket (89-75), quindi i padroni di casa di BEA dopo una bellissima partita (97-88), conquistando la finalissima. La vittoria di Collegno con i padroni di casa nella gara inaugurale della manifestazione (80-55) ha permesso ai Leoni di qualificarsi per la finale 3°/4° posto. Con due avversarie pronte per la prossima Serie B, i Leopardi hanno dato buoni segnali in vista della nuova stagione nonostante le tante assenze (out Corrado nelle prime due partite, Mosca e Drame nella finale 5°-6°), con la possibilità di sperimentare soluzioni nuove e dare tanto spazio ai giovani.

Nel girone Nero, Basket Club Serravalle ha chiuso al primo posto superando prima PNC Cirié (57-46), poi Junior Casale (83-79). Con il successo di PNC sulla Junior, nella giornata di sabato, la formazione di Ciré ha guadagnato l’accesso alla finale 3°/4° posto.

Domenica sono andate in scena le tre finali. Junior Casale chiude al quinto posto grazie al successo con BEA Chieri (70-63) dopo una partita in equilibrio per tutti i 40 minuti, medaglia di bronzo per Collegno Basket dopo la netta vittoria con PNC Cirié (89-65) e prima posizione per NoviPiù Campus, che supera una coriacea Basket Club Serravalle dopo una finale combattuta (73-66).

Una quattro giorni che ha portato a Chieri basket di alto livello: un assaggio importante di una stagione che si preannuncia ancora una volta scoppiettante dalle parti del PalaGialdo. BEA Chieri ringrazia le società partecipanti per la collaborazione durante la manifestazione e tutto il pubblico accorso al palasport.