Bertram Derthona: in viaggio verso la Supercoppa

Pochi giorni al via della Frecciarossa Supercoppa 2023, il primo impegno ufficiale della stagione. La Bertram Derthona sarà di scena nella seconda semifinale di sabato 23 settembre, alle ore 20.45 al PalaLeonessa A2A di Brescia contro i padroni di casa della Germani Brescia.

La Società organizza il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto e assistere alla gara. Il pullman partirà dal piazzale antistante il PalaCamagna alle ore 17.45 di sabato 23 settembre. Il servizio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 9 di giovedì 21 settembre.

Il costo della trasferta è pari a 20 euro per il trasporto, a cui vanno aggiunti 10 euro per il tagliando di accesso alla partita. Per riservare il proprio posto a bordo è possibile recarsi nella sede di via San Marziano 4, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare la Società telefonicamente al numero 333 6501456.