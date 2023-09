Reale Mutua Fenera Chieri ’76: scelto il capitano e vicecapitano per la sesta stagione in A1

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha scelto il capitano e il vicecapitano per la sua sesta stagione in A1. Si tratta, rispettivamente, di Kaja Grobelna e Ilaria Spirito.

Confermatissima nel suo ruolo di capitano Kaja Grobelna, incarico che avrà per la seconda stagione dopo aver raccolto un anno fa il testimone da Elena Perinelli. Alla sua quinta stagione in biancoblù Kaja sottolinea che «Per me è sempre un grande onore essere il capitano di questa squadra e della società che mi sta molto vicina. Quest’anno abbiamo un nuovo gruppo e sarà anche un po’ la mia responsabilità creare una ‘squadra’ e aiutare le nuove ragazze ad adattarsi al meglio nell’ambiente. Per ora posso dire solo cose positive di questo nuovo gruppo. La mentalità è giusta e ci permette di lavorare bene in palestra. Ovviamente serve ancora un po’ di tempo per trovare il ritmo in campo ma ho tanta fiducia in questa squadra. Sono molto contenta di avere Ilaria Spirito al mio fianco come vicecapitano: sono sicura che lo farà molto bene».

Al secondo anno a Chieri, Ilaria Spirito subentra come vicecapitano a Francesca Villani. «Sono davvero onorata di questo nuovo ruolo e sono contenta che lo staff e la società abbiano scelto me come vicecapitano perché vuol dire che l’anno scorso ho fatto vedere cose buone come giocatrice ma soprattutto come persona e atleta nella sua globalità – le sue parole – Cercherò di onorarlo al meglio e di aiutare sia Kaja nel suo lavoro da capitano, sia tutta la squadra in ogni momento. La nuova stagione è in costruzione e ogni giorno, piano piano, stiamo cercando di aggiungere un mattoncino alle fondamenta di questo gruppo che poi saranno le basi per tutto l’anno. Ci stiamo allenando tanto e bene e saremo pronte per l’inizio del campionato».