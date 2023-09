Supercoppa: Torino forza l'overtime ma cede all'ultimo contro Treviglio

Al Pala Gianni Asti di Torino, coach Ciani decide di partire con Vencato, Kennedy, De Vico, Ghirlanda e Cusin. Coach Finelli risponde con Vitali, Pollone, Miaschi, Pacher e Guariglia.

Inizia bene la Reale Mutua piazzando subito un parziale di 7-0 con una tripla di De Vico e due buone letture di Vencato, prima per segnare due punti e poi per servire Cusin sotto canestro, ma arriva subito la risposta di Miaschi, che segna da solo 9 punti di fila per ribaltare sul 7-9. Vencato attacca il canestro e trova altri due punti, ma ancora Miaschi colpisce dall'arco per Treviglio e sale a 15 punti personali nel solo primo quarto, costringendo coach Ciani a chiamare timeout sul 13-19 dopo 8' di gioco. Al rientro in campo Torino continua a far fatica a limitare l'attacco ospite. Alla prima pausa Torino è sotto di 8 punti: 19-27.

Ghirlanda apre il secondo quarto con una tripla per accorciare le distanze, ma Treviglio risponde e spinge i gialloblù fino al -12 (massimo vantaggio ospite sul 26-38). Si sblocca Kennedy, che con un tiro dal palleggio e una tripla riporta Torino sul -7 (31-38 a metà quarto). De Vico colpisce da tre, la Blu Basket reagisce ritrovando la doppia cifra di vantaggio, ma dall'altra parte Vencato realizza dall'arco e poi trova lo scarico vincente per un piazzato di Cusin (39-44 a 3' dall'intervallo). Miaschi è in serata di grazia per Treviglio, Poser realizza e poi Cusin trova altri quattro punti per chiudere la prima metà di gara sul 45-50.

Alla ripresa del gioco Torino prova a ricucire lo strappo con Vencato e Ghirlanda, ma un parziale ospite spinge di nuovo i gialloblù sul -11. Coach Ciani chiama timeout per provare a dare una scossa ai suoi. Al rientro in campo De Vico e Kennedy trovano le triple del nuovo -5 (55-60 dopo 25' di gioco). Guidata dalla guardia americana, che crea soluzioni offensive per sé e per i compagni, la Reale Mutua recupera fino a trovare la parità sul 61-61 a 2' dalla fine del terzo quarto. Il solito Miaschi interrompe il parziale torinese. Pepe in lunetta segna i punti del 68-69: si va all'ultima pausa con Torino a -1.

Le due squadre si scambiano punti nei primi minuti dell'ultimo quarto (74-76 a 7' dalla fine). Pollone e Sacchetti segnano le triple per riportare Treviglio a due possessi di vantaggio, ma Vencato conquista altri due punti. Si entra negli ultimi 4 minuti dell'incontro sul 78-84. Pepe si sblocca da tre, Guariglia risponde in semigancio ma Kennedy innesca un'interferenza che vale l'83-87 a 3 minuti dalla sirena finale. A 2 minuti dalla fine il punteggio diventa 86-89 dopo i liberi segnati da Pepe, ma Vitali allunga di nuovo per il +5 ospite. Poser dalla lunetta riaccorcia, ma Pacher segna la tripla del +6 a un minuto dalla fine. De Vico segna da tre per il -3 a 30'' dalla sirena. Dopo uno stop difensivo, Pepe subisce fallo tirando da oltre l'arco: 3/3 dalla lunetta per il 94-94 che vale 5 minuti extra da giocare al Pala Gianni Asti. Si va all'overtime.

Miaschi da una parte, Pepe dall'altra: i due si scambiano tiri da tre per aprire il supplementare. Guariglia e Vitali portano Treviglio a due possessi di vantaggio, ma Vencato segna dalla media per il nuovo -2 (99-101 a 3' dalla sirena). Giuri in lunetta fa 2/2, ma ancora Vencato realizza per il 101-103 a un minuto dalla fine. A chiudere la partita è Miaschi, che con una tripla riporta Treviglio a due possessi di vantaggio con 8 secondi da giocare. Finisce 106-110.

Coach Ciani: «Una partita molto bella, combattuta. Non siamo stati particolarmente solidi nella prima parte di gara, poi molto meglio, abbiamo mostrato carattere e resilienza nonostante le assenze. Ci dispiace ovviamente non esserci qualificati per le Final Four ma tutto sommato è stata una buona prova che ci rende ottimisti in vista del campionato.»

REALE MUTUA TORINO 106

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 110

Parziali (19-27, 26-23, 23-19, 26-25, 12-16)

Torino: Kennedy 15, Vencato 26, Ghirlanda 7, Fea, Poser 13, Osatwna NE, Ruà NE, De Vico 22, Cusin 8, Pepe 15. Allenatore: Ciani. Assistenti: Iacozza, Siragusa.

Treviglio: Miaschi 29, Pollone 5, Guerci NE, Vitali 13, Giuri 16, Barbante, Cerella, Pacher 18, Sacchetti 11, Guariglia 18. Allenatore: Finelli: Assistenti: Bianchi, Maga.