Agil Igor Volley: serie B1, ecco lo staff tecnico

Uno staff tecnico, quello della serie B1 targato Igor Agil Volley, mix fra volti noti e qualche new entry. Barbara Medici non è l’unica novità del gruppo che guiderà le Igorine nel campionato nazionale e in quello giovanile U18.

Confermatissimo nel ruolo di assistente allenatore Ernesto Bonardi e con lui la società dà il benvenuto a Emanuele Cappato, prima giocatore e poi allenatore al Pavic Romagnano, ha esordito in panchina con l’Under 14 fino ad arrivare alla prima squadra in B2.

«Sono molto legato alla mia città, sono legato al territorio e la chiamata di Igor Volley rappresenta per me una grande opportunità, è uno di quei club dove ti piacerebbe proprio lavorare». Cappato è anche tecnico del settore giovanile Agil.

Fisioterapista ancora Simone Linarello, preparatore atletico Luca Tomasini e medico sociale Federico Giarda; volto nuovo nel ruolo di scoutman con l’ingresso di Lorenzo Finessi, giovane trecatese già inserito nel mondo dello sport locale.