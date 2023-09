Oleggio Magic Basket: Guglielmo Borsani è un nuovo Squalo!

Ora sì, il roster è veramente blindato. L’Oleggio Magic Basket dà con entusiasmo il benvenuto a Guglielmo Borsani, guardia classe 2004 di scuola Pallacanestro Cantù. Un tassello ulteriore che la società ha scelto di regalarsi e regalare al gruppo per rendere il roster ancor di più alta qualità.

Il neo Squalo, che coach Paolo Gandini aveva già desiderato durante la costruzione della squadra, è aggregato alla B dai primi giorni del raduno ma l’ufficialità è tardata ad arrivare per un nobilissimo motivo: l’organizzazione universitaria di Gulli che ha da poco iniziato il percorso di studi di Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano.

Nato a Como l’11 novembre 2004, Gulli ha sempre e solo indossato una maglia, quella di Cantù, sua città di origine. Preso in mano il pallone a 5 anni sulle orme del fratello più grande che già giocava, l’atleta già dall’Under 15 si mette in mostra in serie C e nelle ultime due stagioni è stato parte del roster della prima squadra in serie A2. Quattro le finali nazionali disputate da lui e compagni con un bronzo in Un14 e un argento in U15.

Coach Paolo Gandini: «Guglielmo è un giocatore che ci può dare una grande mano e ci può far cambiare dimensione difensivamente, - dice - in attacco mi aspetto che da giocatore e ragazzo intelligente quale è riesca a stare nel sistema, cosa che sta già facendo. E' un ragazzo che volevamo già a giugno, ora il roster è davvero chiuso e siamo davvero contenti».

Il neo Squalo: «Finito il liceo non volevo abbandonare gli studi per dedicarmi solo al basket, il mio desiderio era portare avanti entrambi gli aspetti; sono molto contento di essere qui a Oleggio, ho l’opportunità di continuare a studiare e allo stesso tempo di competere in una categoria come la B. Mi sono trovato bene fin dai primi giorni, siamo un bel gruppo e stiamo bene assieme. Darò il massimo per crescere a livello personale e tecnico».