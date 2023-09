Almas Bike Experience alla prima edizione del Bike Festival

Stefano Biancardi:

«A chiusura della settimana dedicata alla mobilità sostenibile, arriva la prima edizione del Bike Festival: mesi fa ho coinvolto Alessandro Gambino per realizzare insieme un villaggio ciclistico nel Comune di Trofarello. Dalla volontà di far conoscere questo sport anche ai più giovani, è poi nata una collaborazione con Almas Bike Experience che ci ha portati ad un progetto ancora più ambizioso. Alessandro è un campione tanto nello sport quanto nella vita, con lui è subito scattata una grande sintonia perché condividiamo gli stessi principi e valori legati allo sport. La bici, infatti, per noi non è solo competizione agonistica: è anche mobilità sostenibile, possibilità di stare all'aria aperta, aggregazione sociale, spirito di sacrificio, sicurezza stradale, rispetto dell'ambiente. Partendo da questi principi, speriamo di riuscire a condividere la nostra passione con quanti verranno a trovarci in piazza, con la possibilità di usufruire del punto ristoro della Pro Loco che si occuperà del pranzo. Ci saranno un circuito attrezzato di prova, corsi di guida sicura personalizzati e tanti stand con i migliori marchi di settore per i più esperti o appassionati. L'evento è infatti rivolto a tutta la famiglia: bambini e adulti, esperti o principianti che si vogliono avvicinare per la prima volta al mondo bici. I bambini e i ragazzi che lo vorranno potranno partecipare a delle prove a tempo, per le quali sono previsti anche dei premi. Possono utilizzare la propria bici oppure una di quelle che Almas metterà a disposizione. Per i partecipanti sarà una grande fortuna poter vivere un momento personale con il campione Alessandro Gambino e il suo staff!».

Sono tanti i partners dell'evento che collaboreranno con il Comune di Trofarello e l'ALMAS, oltre alla Proloco: il CAI-UGET "Guido Ottone" proporrà una gita in Mountain Bike per i soli maggiorenni, della durata di circa due ore, con ritrovo alle ore 10.00 in Piazzale Europa (per partecipare sarà sufficiente presentarsi muniti della propria bici, casco e abbigliamento consono). La Croce Rossa locale non solo presenzierà per l'assistenza sanitaria, ma sarà presente con un proprio stand dove mostrerà operazioni di primo soccorso. Gli Alpini di Trofarello si occuperanno del servizio di vigilanza e dell'assistenza logistica.