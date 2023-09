Bertram Derthona: domani la semifinale di Supercoppa contro Brescia

Poco più di ventiquattro ore al via del primo impegno ufficiale della stagione, la Frecciarossa Supercoppa 2023. La semifinale che vedrà opposte Bertram Derthona e Germani Brescia sarà il quinto confronto in Serie tra le due squadre.

LE SFIDE IN SERIE A

Il bilancio delle quattro sfide tra le due formazioni è in perfetta parità: due vittorie a testa. Nel 2021/22, la prima stagione dei Leoni in Serie A, la squadra allenata da coach Ramondino ha conquistato proprio al PalaLeonessa di Brescia il primo successo della sua storia nella massima serie. Al termine di una gara tirata, la Bertram ha vinto 77-79. Successo per i bianconeri anche nella partita di ritorno, disputata al PalaEnergica Paolo Ferraris. Il 13 aprile 2022, la Germani arriva a Casale reduce da un filotto di 14 vittorie consecutive che la hanno proiettata immediatamente alle spalle di Milano e Virtus Bologna: è una gara di vertice in cui il Derthona, dopo un primo tempo complesso, gira la partita nel terzo quarto (parziale di 30-13), trascinata da Wright e Macura, e regala una notte da ricordare ai tifosi: alla sirena il punteggio è 81-74.

Nell’annata 2022/23, invece, è Brescia a imporsi in entrambe le gare di campionato. Nella partita di andata, disputata al PalaLeonessa, la squadra allenata da Magro prende il comando del punteggio sin dal primo tempo e dilata il proprio gap fino all’83-68 finale, resistendo a tutti i tentativi di rimonta della Bertram. La sfida di ritorno, disputata al PalaEnergica, vede il Derthona protagonista di una nuova grande rimonta – alimentata dal quintetto con Daum, Severini e Radoševi? contemporaneamente in campo nel terzo quarto – che porta la partita al supplementare. Nell’overtime, la precisione di Gabriel e dell’intera Germani (5/5) da oltre l’arco dà la vittoria agli ospiti (77-90).

SFIDA INEDITA IN COPPA

Le due squadre non si sono mai affrontate né in Supercoppa né in Coppa Italia nelle due stagioni di Serie A del Derthona. Per entrambe la semifinale in programma sabato 23 settembre alle ore 20.45 rappresenta un’occasione storica per raggiungere la prima finale di Supercoppa.

GLI EX DELLA PARTITA

Sono tre gli ex della sfida di sabato, due che scenderanno in campo con la maglia della Germani Brescia, uno con la Bertram Derthona. Amedeo Della Valle ha giocato, da giovanissimo, con la canotta dei Leoni in Serie C1 (2009/10), mentre Semaj Christon è stato grande protagonista – con una stagione quasi da MVP – dei grandi risultati ottenuti dalla squadra allenata da Ramondino nell’annata appena conclusa.

Arrivato in estate in maglia Bertram Derthona, Andrea Zerini ha fatto parte del roster di Brescia dal 2018 al 2020, disputando sia le competizioni di Serie A che l’EuroCup in entrambe le annate con la squadra lombarda.