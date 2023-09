Reale Mutua Torino: ora disponibili i bilgietti per la gara contro Latina

Inizia il countdown verso la prima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West 2023/24. La Reale Mutua Basket Torino inizierà la sua stagione in casa al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) domenica 1 ottobre alle ore 18, contro la Benacquista Assicurazioni Latina. I biglietti per la partita sono da questo momento in vendita online su Vivaticket.

I biglietti per la partita sono acquistabili anche presso il Pala Gianni Asti nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 22/9, ore 16.00-18.00

Sabato 23/9, ore 10.00-12.00

Mercoledì 27/9, ore 17.00-19.00

Giovedì 28/9, ore 17.00-19.00

Domenica 1/10, apertura biglietteria dalle ore 16.00 fino a inizio partita

Nei giorni venerdì 29/9 e sabato 30/9, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sarà attiva la biglietteria presso il negozio Decathlon di Grugliasco (Corso C. G. Allamano, 143).