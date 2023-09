Supercoppa 2023: Costa Crociere e Derthona Basket presentano una nuova e innovativa partnership

In occasione della Supercoppa Italiana di Basket 2023, in programma oggi e domani, a Brescia, Costa Crociere e Derthona Basket, la squadra di pallacanestro della città di Tortona, presentano una nuova e innovativa partnership.

Dopo la prima collaborazione nel campionato 2022/23, le due società hanno infatti deciso di rafforzare e ampliare la loro unione, con l’ingresso di Costa Crociere come Platinum Sponsor. La compagnia crocieristica battente bandiera italiana sarà al fianco del Derthona Basket per i prossimi due anni, fino a giugno 2025.

«Dopo l’esperienza molto positiva dello scorso campionato, siamo lieti di sostenere il Derthona Basket nelle prossime due stagioni, per vivere insieme emozioni uniche» - ha dichiarato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere. «La decisione di diventare Platinum Sponsor, e quindi di rafforzare il nostro impegno, nasce da una condivisione di visione e obiettivi che ci accomuna al Derthona Basket. In particolare, l’idea di essere parte attiva e propositiva nelle comunità dove siamo presenti, per diffondere i valori di inclusività e attenzione alle nuove generazioni che caratterizzano il modo di fare sport del Derthona Basket e quello di fare turismo di Costa».

«Accogliere le persone con servizi di alto livello in luoghi unici è uno degli aspetti che ci unisce – le parole di Ferencz Bartocci, Amministratore Delegato di Derthona Basket -. Con la Cittadella dello Sport vorremmo offrire ai nostri tifosi e al territorio in generale degli spazi dedicati al divertimento dove le persone siano al centro delle nostre attenzioni. Abbiamo l’obiettivo di essere una “nave” ancorata a Tortona che però guarda al mondo del mare, dei viaggi e dello sport in movimento sulle splendide Costa»

L’iconica “C” del logo Costa, che da 75 anni campeggia sulle navi della compagnia, sarà presente sulle divise della prima squadra maschile dei “Leoni” di Tortona in tutte le competizioni in cui sarà impegnata, ma anche della prima squadra femminile e delle squadre giovanili. L’accordo prevede anche personalizzazioni ed attività dedicate a Costa, che coinvolgeranno il pubblico, presso la “Cittadella“ di Tortona e il PalaEnergica di Casale Monferrato, le “case” del Derthona Basket.

Non solo. Costa Crociere e Derthona Basket faranno squadra su una serie di progetti rivolti al territorio, in particolare a quello ligure e piemontese, con l’obiettivo di puntare sullo sport come promotore dei valori di inclusione e sostenibilità, coinvolgendo i più giovani. In primo luogo, Costa darà il suo sostegno ad alcuni progetti del Derthona Basket già attivi in ambito sociale. Tra questi “PiantiAMO il futuro”, un momento di incontro tra gli studenti degli istituti locale e i giocatori e lo staff dei “Leoni”, volto allo sviluppo di attività formative legate ai temi dell’Agenda 2030. Ma anche ‘Leoni Insieme’, pensato per promuovere le diverse iniziative portate avanti dai partner della squadra. Inoltre, le due società lavoreranno per collaborare insieme su alcuni eventi dedicati a Genova e alla Liguria, ancora in via di definizione.

La Supercoppa è il primo appuntamento ufficiale della stagione del Derthona Basket, che affronta oggi, sabato 23 settembre, al PalaLeonessa A2A di Brescia, la Germani Brescia nella seconda semifinale della giornata. La partita è in programma alle ore 20.45 e Costa Crociere è pronta a tifare insieme a tutti gli appassionati di basket.

