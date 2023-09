Fitarco Piemonte - Fase Nazionale Trofeo CONI

La rappresentativa regionale del tiro con l’arco, che ha preso parte alla Fase Nazionale del Trofeo CONI in Basilicata, conquista due ori individuali.

Sono Giorgia Arnolfo (G.A.M.) (562 punti) e Kevin Giordana (Arcieri dell’Elice) (576 punti) a conquistare infatti la vittoria rispettivamente nel maschile e femminile.

Dodiciesimo posto per Giulia Lops (Arcieri Iuvenilia) (537 punti). Per motivi personali, all’ultimo minuto non ha più potuto prendere parte alla trasferta il quarto arcieri Alessandro Martilla (Arcieri del Chisone).

Il Piemonte, che difendeva la vittoria nella disciplina del tiro con l’arco dell’edizione 2022, ha così chiuso in diciasettesima posizione (con 1.675 punti totali), ma con solamente tre atleti; il cui livello dimostra ancora di più e nuovamente l’ottimo lavoro di preparazione.

Un grazie anche al tecnico accompagnatore Gabriella Sasia.