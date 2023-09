Fitarco Piemonte - Europei Tiro di Campagna, Piemonte grande protagonista

Il Piemonte doppiamente protagonista: tanto a livello di organizzazione della manifestazione continentale, quanto nel contribuire ai numerosi successi e podi azzurri.

L’Italia si conferma infatti ancora una volta assoluta protagonista della specialità campagna conquistando 19 medaglie (9 ori, 5 argenti e 5 bronzi), davanti alla Gran Bretagna (9 medaglie) e alla Francia (5 medaglie).

La rappresentativa azzurra, al completo, contava anche sulle frecce dei piemontesi Marco Morello, Aiko Rolando, Marco Bruno, Giuseppe Seimandi, Francesca e Fabrizio Aloisi, con il supporto del CT Giorgio Botto e del tecnico Antonio Tosco.

Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) – Titolo europeo nel Compound maschile per Marco Bruno che batte in finale il croato Buden (70-65), confermando la prima posizione della qualifica. Titolo continentale anche a squadre, assieme a Massimiliano Mandia e Giuseppe Seimandi, sulla Svezia battuta in finale di misura 57-56. Nel mixedteam, in coppia con Sara Ret, il duo si ferma ai piedi del podio per mano della Germania.

Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) – Medaglia d’argento nel Compound femminile (58-63). Argento anche a squadre, assieme Cinzia Noziglia e Aiko Rolando, in questo caso per mano della Francia (51-52).

Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) – Medaglia di bronzo nel Compound Under21 maschile. Il torinese si impone nella finalina 66-58 sul francese Salard. Titolo europeo nel mixedteam, assieme a Martina Del Duca, grazie alla netta vittoria in finale sulla Romania (82-69). Titolo anche a squadre Under21, con Matteo Borsani e Matteo Seghetta, il trio si impone 58-51 sulla Repubblica Ceca.

Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzure/Arcieri delle Alpi) – Tripletta per il torinese: il titolo europeo individuale nell’arco nudo maschile arriva al termine del derby contro Eric Esposito (vinta 54-50); oro a squadre e anche nel mixedteam, in coppia con Cinzia Noziglia (66-57 sulla Spagna).

Aiko Rolando (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) – Titolo continentale a squadre per il trio azzurro composto da Rolando, Noziglia e Ret. Argento invece nel mixedteam, in coppia con Massimiliano Mandia, cedendo in finale contro la Germania (73-76).

Archiviato l’Europeo Campagna, si passa immediatamente all’Europeo Tiro 3D che si disputerà dal 25 al 30 settembre sempre nelle splendide location di Sansicario.

