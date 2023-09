A Saluzzo Eurogymnica parte bene: nove ori e tante medaglie per le EGirls

Nella prima prova del Campionato individuale Gold Junior e Senior, le ginnaste accompagnate da Tiziana Colognese, Silvia Marchese e Federica Vaccaro vincono senza difficoltà sia tra le Junior 1 che tra le Senior. Il Campionato Individuale Gold vede scendere in pedana ginnaste in grado di cimentarsi con quattro dei cinque attrezzi tipici della ginnastica ritmica: cerchio, palla, clavette e nastro.

In entrambe le categorie, la lotta per il primato regionale è un affare di famiglia, con protagoniste tra le Junior 1 la sammaurese Sara Parente e la compagna di scuderia Chiara Cortese. Nel duello esplosivo all'ultimo attrezzo, è stata la Parente ad avere la meglio, nonostante per tre quarti di gara la Cortese avesse mantenuto la testa. Il confronto si è risolto sul filo di lana, quando, una dopo l'altra, le due stelline biancoblu si sono cimentate con il nastro. La Parente si è portata a casa l'oro con un punteggio totale di 108,650 (cerchio 27,150, palla 26,450, clavette 27,700, nastro 27,350) e la Cortese l'argento con 106,00 netti (cerchio 27 e 600, palla 26,200, clavette 27,900, nastro 24,300). Al quinto posto, ancora un'EGirl, Anna Russo, eccessivamente prudente nella prima parte della gara, in grado di lasciare il segno solo con la palla (25,050) nonostante ben altro potenziale.

Nella seconda categoria invece, le Senior, sfida aperta tra Aurora Bertoni e Laura Golfarelli con quest'ultima che sale sul gradino più alto del podio totalizzando il granitico punteggio di 122,200, superando per tre volte la barriera dei trenta punti e facendo segnare il top score di giornata con il 32,750 al cerchio (palla 31,950, clavette 27,050, nastro 30,450).

Al suo fianco, un gradino più in basso, si sistema la Bertoni che conclude col punteggio di 117,800 (cerchio 30,600, palla 31,550, clavette 28,450 nastro 27,200).

Nella seconda competizione di questa domenica all'insegna della ritmica, sempre a Saluzzo, Eurogymnica ha fatto il pieno di medaglie.

Nel campionato di Specialità Gold, quello che, come dice la parola, vede le ginnaste specializzarsi solo su alcuni dei quattro attrezzi, tra le Senior convincente performance della veterana Stefania Straniero, oro alle clavette con 27,850 rimasto tra l'altro lo score più alto di questa prima prova di Specialità.

Stefania si è accaparrata anche un argento al nastro con 25,700, a soli 10 centesimi dalla vetta.

Sbancano, aggiudicandosi due ori a testa, Eglissa Lika tra le Junior 2, sia con le clavette (26,000) che con il cerchio (26,300) e Cecilia Quarello tra le Junior 3, con le clavette (24,300) e col nastro (24,500).

Due medaglie a testa anche per Alessia Laghezza, bronzo al nastro (21,200) tra le Junior 2 e Emma Ferraris, bronzo alle clavette (22,750). La seconda la vincono in Coppia con cerchio e palla e col punteggio di 22,650.

Alessia Pala, nonostante gli acciacchi di inizio stagione, vince l'oro tra le Junior 2 sbaragliando la concorrenza alla palla (23,950) e il bronzo col cerchio (24,100).

Festeggiato l'esordio di Sofia Buso che superata l'emozione, vince il bronzo alla palla tra le Junior 1 con 21,900.

Manca il podio Giulia Capriolo: per lei la seconda prova sarà l'opportunità per agganciare il treno giusto.

Bottino finale, nove ori, tre argenti e quattro bronzi.

Insomma, un promettente esordio delle ginnaste di HDemia e della sezione Gold di Eurogymnica che tra quindici giorni saranno chiamate a confermare, se non a migliorare ulteriormente, questi punteggi perché in palio ci saranno i primi titoli regionali e i primi podi che apriranno le porte alle fasi interregionali della zona tecnica.

Ora l'attenzione si sposta al Campionato Individuale Allieve che si terrà il prossimo fine settimana e al quale parteciperanno, come sempre, giovani talenti della cantera del Club del presidente Nurchi. Un'altra gara che Eurogymnica vuole vivere da protagonista.