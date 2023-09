BEA Chieri: crescita, progetti e sfide ambiziose

In apertura, il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero ha portato i saluti della Giunta e della città. «BEA Chieri è una società che fa molto per il settore giovanile e l’eccellenza nello sport – è intervenuto – Apprezzo molto la cura dei dettagli, anche fuori dal rettangolo di gioco e auguro una stagione ricca di soddisfazioni».

Sono i nuovi Basket Club e Leopardi Pop Up, con cui BEA Chieri consolida la sua presenza sul territorio e offre nuove occasioni di avvicinarsi al mondo della pallacanestro. Qui tutti i dettagli.

«La nostra mission resta creare cultura cestistica – ha dichiarato il GM Salvatore Morena – Con più di 1.000 tesserati, siamo la realtà più numerosa in tutti i Comuni in cui lavoriamo. Uniamo il lavoro di eccellenza con lo sport per tutti, a prescindere dal livello tecnico. Anche quest’anno, tra i punti forza di BEA c’è l’innovazione. La si vede nei progetti insieme a Il Gialdo e nell’approccio a tutte le nostre attività. L’obiettivo è crescere e continuare a innovare, sempre partendo dal nostro territorio».

La Prima Squadra di quest’anno, pronta al campionato di Serie C Unica, ha un roster ringiovanito rispetto al passato: il capitano Alex D’Arrigo, Allen Agbogan, Francesco Corrado, Giorgio De Mita, Magui Drame, Malvin Morris, Luca Mosca, Riccardo Quagliotto, Edoardo Ruà, Andrea Stella, Marco Stiffi, Tommaso Bianco e Davide Piersanti.

«Siamo sicuri che questo gruppo così dinamico farà divertire il pubblico del Pala Gialdo – ha continuato il DS Stefano Piccionne – Abbiamo tutte le carte in tavola per essere tra le prime 4 del girone, alla fine della regular season. I sold-out nelle gare play-off dello scorso anno ci danno fiducia per un’altra annata di grande entusiasmo al palazzetto. Il Pala Gialdo resterà la casa di tutti i tifosi e continuerà l’atmosfera di festa per cui siamo conosciuti e temuti. A livello tecnico, continuiamo a investire tanto anche nel settore giovanile, con due gruppi di Eccellenza e tante altre squadre per permettere a tutti di giocare nel contesto più adatto. Da quest’anno, rinforziamo anche il settore femminile, con l’Under 13 che giocherà con la maglia Arancione. È l’avvio di un progetto per potenziare sempre di più anche i gruppi rosa. Continuano anche le attività di minibasket in tutti i Comuni e nelle scuole».

Per Coach Francesco Conti, capo allenatore della Prima Squadra e dell’Under 17 Eccellenza, «I nostri gruppi stanno lavorando al meglio in vista della nuova stagione. Dalla Prima Squadra al settore giovanile, c’è grande entusiasmo e voglia di fare bene. L’impegno è massimo, per toglierci grandi soddisfazioni».