Club76: tutti i risultati del weekend

Continua l'impegno in campo del Club76 in occasione della Coppa Piemonte, andata in scena anche nel weekend appena trascorso.

In particolare, per quanto riguarda la Serie C del PlayAsti, le ragazze di coach Silvia Asola hanno vinto agilmente il match contro Sangone per 3-0, contro una formazione di serie D giovane alle prime esperienze. La seconda gara di giornata le ha viste impegnate, invece, contro le 'cugine' del GS Pino Volley. Il primo set è andato alle pinesi, in seguito a parecchi errori al servizio, mentre il secondo e il terzo, combattendo punto a punto, li hanno portati a casa le ragazze di coach Asola, mettendo in bisaccia altri cinque importantissimi punti.

Secondo test stagionale in negativo per la Serie D del PlayAsti, che cede 3-0 contro Igor Volley e 0-3 contro Ovada.

TUTTI I RISULTATI

Sabato 23 settembre

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Igor Volley vs Club76 Playasti D 3-0

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: GS Pino Volley vs G.S. Sangone Nichelino 3-0

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Club76 Playasti D vs Cantine Rasore Ovada 0-3

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: G.S. Sangone Nichelino vs Club76 Playasti C 0-3

• Coppa Piemonte Femminile – Prima Fase C.R. Piemonte: Club76 Playasti C vs GS Pino Volley 2-1