Campionati Italiani di paracadutismo a Cumiana

Si sono conclusi domenica 24 settembre allo Sky Dream Center di Cumiana (Torino) i Campionati Italiani di Paracadutismo. Quattro giorni di grandi emozioni, con la pioggia che ha disturbato ma non fermato il volo di un centinaio di atleti in gara. La competizione (dieci manche, con lanci dalla quota standard di circa 4200 metri) ha visto in gara anche molte atlete donne. Tra queste la cuneese Chiara Brunetti, già protagonista al Mondiale, che ha conquistato l'oro a squadre e le torinesi Paola Vana e Antonella Chiarin.