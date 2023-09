BEA Chieri - Insieme Arancioni: Parte la Campagna Abbonamenti

Il campionato di Serie C Unica inizia questa domenica, 1 ottobre, alle 18,30. L’esordio è al Pala Gialdo contro Tam Tam Torino.

In un torneo in cui BEA Chieri vuole da subito essere protagonista, il calore del pubblico arancio-nero sarà fondamentale. Parte oggi la nuova campagna abbonamenti Insieme Arancioni, per scrivere insieme nuove pagine della storia del basket chierese e continuare a rendere il Pala Gialdo il fortino che abbiamo conosciuto nelle passate stagioni.

L’abbonamento include l’ingresso in tribuna per tutte le partite casalinghe di regluar season (qui il calendario).

Di seguito le tariffe e le riduzioni:

– Abbonamento standard: 30 euro

– Abbonamento ridotto (Under 16): 20 euro

– Speciale tesserati BEA: i primi 100 atleti del Settore Minibasket e Giovanile che si registrano, hanno diritto all’abbonamento gratuito, se lo sottoscrivono con almeno un accompagnatore, che ha diritto alla tariffa ridotta (20 euro). Se lo sottoscrivono senza accompagnatore, l’abbonamento per i tesserati BEA costa 10 euro.

Per prenotare un abbonamento, compilare il modulo disponibile qui

Il pagamento e la consegna degli abbonamenti avvengono da domenica 1 ottobre, durante gli sportelli di segreteria al Leopardi Pop Up o direttamente al botteghino del Pala Gialdo prima delle gare della Prima Squadra.

Per chi non sottoscrive l’abbonamento, la tariffa è 5 euro a partita (3 euro biglietto ridotto).

La segreteria è a disposizione per ogni esigenza: +39. 324.9221557.