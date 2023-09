S.G. Concordia - 1^ Prova Campionato Regionale di Specialità Gold

Ottimo inizio della stagione agonistica autunnale per la S.G. Concordia , che nel weekend scorso, nella 1^ Prova Regionale del Campionato di Specialità Gold che si è svolta nel Palazzetto dello Sport di Saluzzo, ancora una volta è stata fra le protagoniste con le sue atlete: sei ginnaste in pedana, 11 gare, 11 podi. Risultato prestigioso, conquistato da Jessica Cata, Giada Papasergi, Elisabetta Digitali, Daria Molinari, Zoe Nicolini e Lidia Amicone .

Nel Campionato di Specialità Gold, da quest’anno aperto anche alle giovani atlete della categoria Allieve, le ginnaste possono gareggiare con uno o due esercizi, con attrezzi diversi. Sul podio salgono le migliori ginnaste in ogni attrezzo: fune, cerchio, palla, clavette, nastro. Le prime 4 classificate Junior e Senior e le prime 3 Allieve accedono alla fase di Zona Tecnica.

I primi podi sono stati conquistati da Jessica Cata, Senior, Oro alla palla e Argento alle clavette. Bronzo al nastro per l’altra Senior in gara, Giada Papasergi. Per entrambe, esercizi complessi e di alto livello tecnico, che confermano la maturità di queste ginnaste.

Domenica è toccato alle Junior ed alle Allieve, alcune delle quali al loro esordio in un Campionato Gold: un inizio veramente “col botto” per la più giovane, Lidia Amicone, classe 2013, che nelle Allieve 1^ Fascia ha conquistato due splendidi Ori, alla fune ed al cerchio, portando in pedana i suoi esercizi con sicurezza ed espressività. Un Argento al cerchio ed un Bronzo al nastro sono il risultato di Zoe Nicolini, Allieva 2^ Fascia, con due esercizi di grande eleganza.

Eleganza e precisione anche per la Junior1 Daria Molinari, doppio Argento, al cerchio ed alla palla.

A chiudere la gara brillantemente è stata Elisabetta Digitali, Junior3, che ha portato in pedana con la consueta ricchezza espressiva e precisione tecnica l’esercizio al cerchio, conquistando l’Oro, e la prova al nastro, con cui si è piazzata al 3° posto.

Fra due settimane le stesse ginnaste, allenate dalle tecniche Clara Shermer, Selene Osti e Marica Osti, torneranno in pedana a Biella, nella 2^ Prova Regionale, per conquistare il pass per la fase Interregionale di zona Tecnica.