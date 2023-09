Boxing De Rua: Giulia Bottalico alla pari contro la campionessa d'Italia

Si è concluso in parità il match tra Giulia Bottalico (asd Boxing de Rua) e Amelia Sula (Invictus Borgone) entrambe quindicenni categoria 48 kg junior e sul ring della Skull Boxe canavesana durante un convegno riservato a 11 incontri dilettantistici.

Per Giulia si è trattato di una prova impegnativa contro un’avversaria molto determinata, ma al ritorno dalle vacanze l’allieva di Stefano Abatangelo si è concentrata su una preparazione intensa. I tre round sono stati molto equilibrati. Nel primo la pugilina ha dovuto sottomettersi alla determinazione dell’avversaria e nel momento in cui all’angolo è stata spronata ad essere più incisiva, è riuscita a prevalere nel secondo round. L’ultima ripresa è terminata con una situazione di equilibrio, che ha decretato un pari per entrambe le atlete.