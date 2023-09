Cuneo Volley: Team Building da TipolitoEuropa

La serie A2 Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si è cimentata in un avvincente Team Building presso la tipografia cuneese TipolitoEuropa.

I 14 giocatori e il coach si sono divisi in 3 gruppi da cinque e si sono sfidati all'ultimo pieghevole. Ciascun gruppo aveva a disposizione 4 minuti per piegare il maggior numero di volantini nel modo corretto e aggiudicarsi il titolo di Tipografo per un Giorno!

Un'esperienza molto divertente e curiosa che ha appassionato molto tutto il Team! Grazie alla famiglia Botto per l'ospitalità e per aver organizzato questo momento molto importante nella fase pre-season per il gruppo squadra.