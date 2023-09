Bertram Derthona: si avvicina l’esordio casalingo in campionato

Andata in archivio l’edizione 2023 della Frecciarossa Supercoppa, per la Bertram Derthona è tempo di prepararsi al via della regular season del campionato di Serie A 2023/24. Dopo il debutto sul campo dell’Umana Reyer Venezia (domenica 1° ottobre alle ore 16.30), la formazione allenata da Marco Ramondino farà il proprio esordio casalingo domenica 8 ottobre alle ore 18.15 contro la Happy Casa Brindisi.

La Società ricorda che, fino a quella partita, è possibile sottoscrivere le tessere stagionali della campagna abbonamenti ‘Stairway to Europe’, che garantiscono l’accesso al PalaEnergica Paolo Ferraris per le diciotto partite interne sicure del 2023/24 (quindici di Serie A, 3 di BCL). Sono disponibili posti in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato; non sono in vendita in questa fase di campagna abbonamenti le sedute in Courtside, Parterre Laterale e Tribuna Derthona.

Le riduzioni sul prezzo intero degli abbonamenti sono dedicate agli Under 18 e agli Over 65, mentre i nuclei familiari, presentando un documento attestante lo stato di famiglia, hanno diritto alla scontistica riservata al Family Pack.

Le tessere sono acquistabilii presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), online sul sito di Vivaticket (link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/abbonamento-derthona-basket-stagione-23-24/213506) o al PalaEnergica domenica 8 ottobre, fino alla palla a due della gara contro Brindisi.

Di seguito la tabella prezzi per gli abbonamenti stagionali:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 E 0VER 65 Parterre Derthona 670 € 530 € Parterre Bianconero 530 € 390 € Tribuna Bianconera 275 € 210 € Curva Sud 140 € 100 € Curva Nord Derthona 140 € 100 €

Per i tesserati del Gruppo Area Bianconera la Società propone una scontistica dedicata per il settore di Curva Nord Derthona: la tessera abbonamento in quei posti del palazzetto sarà infatti acquistabile al prezzo di 70 €. Per maggiori informazioni su come tesserarsi con Area Bianconera contattare direttamente il gruppo di tifo organizzato all’indirizzo email: areabianconeratortona@gmail.com.

Sottoscrivere l’abbonamento per il 2023/24 significa anche essere protagonisti del presente e del futuro della Bertram Derthona, perché gli abbonati di questa stagione potranno esercitare il proprio diritto di prelazione sul posto a sedere nella nuova arena da 5000 posti della Cittadella dello Sport, che dal 2024/25 diventerà la nuova ‘casa’ dei Leoni.

Per ogni ulteriore informazione relativa a ‘Stairway to Europe’ è possibile contattare Bertram Derthona recandosi presso la sede di via San Marziano 4, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.