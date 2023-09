Rainbow Team: finali nazionali del Trofeo Next Generation Powerboat

Nello scorso weekend a Policoro, in Basilicata, il Rainbow Team ha confermato ancora una volta la bontà del lavoro svolto negli anni con il proprio settore giovanile: molti dei driver della celebre scuderia di Casale Monferrato hanno infatti partecipato alle finali nazionale del Trofeo Next Generation Powerboat rappresentando il Piemonte, che ha concluso la rassegna al 3° posto generale dietro a Lazio ed Emilia Romagna.

Undici le rappresentative regionali presenti, tre le categorie in cui i giovanissimi piloti si sono cimentati: Formula Junior Élite, Formula Italia e moto d’acqua. E la selezione piemontese a forte trazione Rainbow Team, pur non partecipando alle gare valide per le moto d’acqua, ha centrato un grandissimo podio frutto di due splendide vittorie.

A raggiungere i trionfi del fine settimana lucano per la squadra capitanata da Oleg Bocca (tecnico regionale) ed Elena Esposito (tecnico societario) sono stati proprio due piloti della scuderia arcobaleno: Giulio Rimondotto ha infatti conquistato la posta piena in Formula Junior Élite 2° categoria, mentre Vincenzo Galofaro ha avuto la meglio nella sfida valida per la Formula Italia 3° categoria.

Per il 3° posto finale sono stati comunque determinanti anche gli importanti piazzamenti degli altri piemontesi in gara, ovvero Piero Grotto e Gaia Genova per la Formula Italia, Francesco Galofaro e Stefano Genova per la Formula Junior Élite.

Ad accompagnare i ragazzi alle finali nazionali il team principal e la team manager del Rainbow Team Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta Bocca: «Per noi e tutti i ragazzi del Rainbow Team è sempre un onore rappresentare la nostra regione - spiegano - Da anni infatti il nostro obiettivo, sia con il settore giovanile che con l’organizzazione di eventi, in particolare il Waterfestival di Viverone, di promuovere la motonautica su tutto il territorio piemontese. È quindi un piacere raggiungere risultati come questi rappresentando proprio il Piemonte e tutto il movimento regionale».

Gli impegni per la stagione non si esauriscono però qui: il Rainbow Team tornerà in acqua già a partire dal 30 settembre. A Olbia (Sardegna) è infatti prevista la prossima data del Campionato Italiano di GT30, in cui la scuderia arcobaleno è in piena lotta per portare a casa il terzo titolo tricolore consecutivo in categoria.