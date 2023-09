Team Overall Tre Colli chiude una sette giorni di alto livello

Si è iniziato martedi scorso in Emilia Romagna con la gara Nazionale di Collecchio, terra del Main Sponsor Tre Colli, ma il podio è giunto il giorno successivo sul Circuito di Sannazzaro de Burgundi dove ha brillato Daniel Tommaso che sale sul terzo gradino del podio così come ha prontamente replicato con stesso podio Luca Cavallo sabato nella nazionale G.P. Varignana ad Osteria Grande nel Bolognese per poi confermarsi in ottima forma domenica nel G.P. Città di Lucca inanellando un'altra Top Ten (6') e con Luca Belloni undicesimo.