Oleggio Magic Basket: Boffalorello, la nuova casa degli Squali!

Prendere nota: via Giulini 22 “Boffalorello” a Boffalora. Per la stagione 2023/2024 sarà questa la nuova casa degli Squali. Un palazzetto che ha profumo di basket, a misura di biancorossi e tifosi e che la serie B ha già “provato” naturalmente in amichevole e dove si allena con costanza in alternanza alla palestra di Oleggio. Uno spazio immerso in un cortile verde e dotato di bar sempre attivo durante le partite.

Un’opportunità importante e soprattutto necessaria dal momento che un palazzetto nella nostra città manca e questo vede la società con valigie alla mano da ormai troppi anni con il sogno di giocare un giorno davvero a casa. Boffalorello si è già rivelato caldo e caloroso e l’invito è rivolto a tutti i tifosi: pochi km in più valgono la pena dello spettacolo che i ragazzi sono pronti a regalare!

«La scelta è stata dettata da una prima considerazione legata al fatto che purtroppo anche quest'anno la nostra serie B non potrà giocare sul proprio campo di Oleggio non essendo omologato per quest'importante campionato, - dice il direttore generale biancorosso Andrea Annese - credo che avere una serie B debba essere un vanto per l'intera città e aggiungo che, visti gli sforzi fatti in tutti questi anni, la famiglia Giani si meriti questo "regalo". Abbiamo esposto a sindaco e consigliere con delega allo Sport il nostro progetto Giovani e speriamo che a breve si possa, in collaborazione, riportare a Oleggio la serie B, come regalo per l'intera Città. Nel frattempo la scelta del campo è ricaduta su Boffalora, posizione sicuramente strategica in quanto velocemente raggiungibile sia da Oleggio, sia da Trecate e Corbetta, ovvero realtà con cui abbiamo in essere differenti forme di collaborazione. Dunque una scelta prettamente strategica che vorremmo possa portare a riempire il palazzetto per ogni nostra gara casalinga».