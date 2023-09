Grant Basile lascia la Bertram Derthona e si trasferisce in prestito a Pistoia, squadra neopromossa, fino al 31 ottobre. La Società toscana avrà poi la possibilità di prolungare il periodo temporale di prestito del giocatore. Derthona Basket fa l’in bocca al lupo a Grant per questa sua nuova esperienza in Serie A.