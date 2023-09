Reale Mutua Torino: RGI Group nuovo sponsor del club gialloblù

Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di comunicare l’ingresso di RGI Group tra i partner del club gialloblù.

RGI è una società con sedi a Milano, Torino, Ivrea (TO), Verona e Roma, leader nella fornitura di sistemi software core per il mercato assicurativo europeo, con un’offerta completa e modulare, per la gestione dei processi assicurativi. Con un team di 1.300 professionisti specializzati in IT e business assicurativo dislocati in 14 sedi su 6 paesi, RGI è leader nella trasformazione digitale del settore assicurativo europeo.

Grazie all'accordo tra RGI Group e la squadra gialloblù, nasce una collaborazione che unisce due realtà di successo, legate al territorio piemontese ed impegnate nell'eccellenza e nel perseguire gli obiettivi con passione e determinazione.

«Siamo felici e orgogliosi di dare il benvenuto a RGI Group nel network di partner di Basket Torino. Siamo contenti di avviare una collaborazione con un'azienda che, come Basket Torino, è profondamente legata a valori quali la passione, il legame con il territorio piemontese, la sostenibilità e il lavoro di squadra» – dichiara David Avino, Presidente di Basket Torino.

«Siamo orgogliosi di sostenere una realtà come Reale Mutua Basket Torino, una delle squadre di basket più prestigiose d'Italia, che si impegna, attraverso la competizione, a promuovere lo sport, l'aggregazione sociale e i valori positivi di collaborazione tra le persone: valori cari anche a RGI, che vede tra i suoi pilastri aziendali i concetti di connessione tra le persone, di responsabilità, di coraggio e innovazione» – ha affermato Paolo Simoni, Italy & Mediterranean Country Manager di RGI Group.