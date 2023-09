BEA Chieri, parte la Chieri Basketball League

Un circuito di tornei per iniziare la stagione con il piede giusto e portare il grande basket giovanile a Chieri. Ecco gli ingredienti della Chieri Basketball League che prenderà il via Sabato 30 Settembre al PalaGialdo con il torneo quadrangolare dedicato alla categoria Under 14 (classe 2010 – 2011).

Insieme ai Leopardi di BEA Chieri, squadra che nella passata stagione ha dimostrato di essere tra le più interessanti del panorama cestistico regionale e non solo, come hanno dimostrato i bei risultati nei tanti tornei nazionali fatti, saranno al via del trofeo tre dei Settori Giovanili più importanti e blasonati del panorama cestistico italiano.

Si parte con Derthona Basket, legata a BEA da una partnership sempre più stretta e proficua da ambo i lati. Uno dei progetti sportivi più in ascesa nel mondo dello sport europeo, e che negli ultimi anni, insieme all’ascesa della Prima Squadra fino al diventare protagonista nella lotta scudetto in Serie A, sta investendo in maniera concreta ed oculata anche sul giovanile, serbatoio della squadra di coach Ramondino e con tanti talenti che arrivano e crescono in bianco-nero da tutta Italia ed Europa.

Dalla Liguria arriva la Pallacanestro Vado, principale realtà cestistica della regione a livello giovanile, che fa dello sviluppo dei giovani la sua mission. Titoli Regionali e Finali Nazionali sono negli anni diventati quasi la normalità per la società Savonese, che arriverà al PalaGialdo con un gruppo competitivo, fresco campione regionale ligure nello scorso Giugno.

Ultimo partecipante, ma come facilmente intuibile non per importanza, sarà il Progetto Giovani Cantù, settore giovanile di un pezzo di storia della pallacanestro italiana come Pallacanestro Cantù. Fucina di talenti tra le più rinomate, parliamo anche qui di una realtà tra le più solide, vincenti ed apprezzate in tutto lo stivale, capace di sfornare e lanciare ai massimi livelli giocatori come Gabriele Procida o Awudu Abass, solo per citarne alcuni.

Insomma, al PalaGialdo di Chieri BEA porta veramente il gotha del basket giovanile italiano, per una giornata di pallacanestro giovanile davvero da non perdere!

IL PROGRAMMA:

ore 9.15 | SEMIFINALE: BEA Chieri – Derthona Basket

ore 11.15 | SEMIFINALE: PGC Cantù – Pallacanestro Vado

ore 15.00 | FINALE 3°-4° POSTO

ore 17.00 | FINALE 1°-2° POSTO

PALA GIALDO: Strada San Silvestro 35, Chieri