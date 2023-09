CRAFT Ultra Trail: al via tra un mese la terza edizione

Al via tra un mese la terza edizione del CRAFT Ultra Trail del Lago Maggiore, nel weekend di Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre con partenza e arrivo dal capoluogo piemontese di Verbania.

Un evento unico che unisce il trail running alla storia, alle tradizioni culturali, all'enogastronomia e ai panorami mozzafiato di un percorso che custodisce ancora numerosi segreti, grazie alla sua vasta area "wild" del Parco Nazionale della Val Grande, la più estesa in tutto il territorio italiano.

L’evento di richiamo ormai internazionale è organizzato dall’Associazione Sportiva SPORT PRO-MOTION A.S.D., che gestisce ben cinque eventi sportivi, tra maratone e corse in montagna tra cui l’epico MEHT - Monterosa Est Himalayan Trail di Macugnaga.

Perché tra le tante gare di trail scegliere proprio l’UTLM? Ce lo spiega l’organizzatore:

«L’UTLM è indubbiamente l’evento ideale di chiusura stagione del TRAIL. I motivi sono legati all’offerta completa di gare di diversa distanza e dislivello, ma soprattutto per il soggiorno che vede il fine stagione come il periodo più conveniente per regalarsi una mini vacanza in riva al Lago Maggiore. Partenza/Arrivo sono infatti collocate sul lungolago con moltissime attività anche per gli accompagnatori e l’aeroporto di Malpensa poco distante rende la località raggiungibile facilmente anche dall’estero e dal sud Italia».

LE GARE

Un evento che offre distanze e percorsi per tutti i gusti: WILD da 81K/5.200 D+ dedicata a chi ama le lunghe distanze, BRAVE 52K/3.100 D+, SCENIC da 37K/2.100 D+ e SUNSET da 18K/700 D+, aperta anche ai camminatori in versione non competitiva, per la quale non è quindi necessario essere in possesso di tesseramento FIDAL e certificato medico agonistico.

Tutte le gare tranne la SUNSET avranno partenza e arrivo dal nuovo Lungolago pedonale di Verbania Pallanza, sulle sponde del Lago Maggiore e andranno a toccare le più belle cime del Parco Nazionale della Val Grande con un panorama mozzafiato non solo sul Lago Maggiore, ma anche il Lago di Mergozzo e il Lago D’Orta, piccole perle della zona della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Gara d’eccezione per quanto riguarda il percorso è la SUNSET che con i suoi 18 km e 700 metri di dislivello positivo corre lungo le rive del lago partendo dall’incantevole e pittoresco borgo di Cannero Riviera per arrivare al traguardo di Verbania insieme alle altre gare.

I PARTNER

New entry nella famiglia Sport PRO-MOTION ASD e nuovo title sponsor il brand di calzature da running e trail running CRAFT. Consolidata la partnership con il megastore SPORTWAY di Gravellona Toce, lo sport nutrition ENERVIT e l'azienda torinese di attrezzature e abbigliamento per la montagna FERRINO, che da oltre 150 anni accompagna gli appassionati di outdoor nelle loro avventure.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte sul sito, clicca qui.

SPORT, TURISMO E TANTO ALTRO

L'UTLM offre l'opportunità perfetta per trascorrere una vacanza autunnale in una location ideale per tutta la famiglia. Sport PRO-MOTION A.S.D. ha sempre avuto come obiettivo quello di coniugare lo sport con la cultura del territorio del Lago Maggiore, una delle destinazioni lacustri più affascinanti al mondo. Questo territorio è intriso di storia e tradizioni locali e partecipando all'UTLM, non solo potrete godere delle emozioni dello sport in una cornice spettacolare, ma avrete anche l'opportunità di scoprire e immergervi nella ricca cultura e nelle tradizioni del luogo.

Diverse le convenzioni attivate in campo di Ospitalità e per gli accompagnatori tante le proposte da consultare nella Guida Spettatori. Tutte le informazioni e i dettagli sui percorsi sono disponibili sul sito a questo link.

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social INSTAGRAM @ULTM.race e FACEBOOK @UTLMrace.