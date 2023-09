Bertram Derthona: contro Brindisi il debutto casalingo in campionato

Il percorso casalingo stagionale della Bertram Derthona nella Serie A 2023/24 comincia con la gara contro la Happy Casa Brindisi in programma domenica 8 ottobre alle ore 18.15. La Società comunica che, a partire dalla giornata di oggi, venerdì 29 settembre, è aperta la vendita dei biglietti singoli per assistere alla gara.

Sono tre le modalità di acquisto dei biglietti:

la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato mattina antecedente la partita dalle 10 alle 12);

online sul sito di Vivaticket;

la biglietteria del PalaEnergica Paolo Ferraris il giorno della gara.

Bertram Derthona comunica che sono disponibili – fino a esaurimento – posti in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato e che le riduzioni sul prezzo intero sono applicate agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre € 50 € 40 Parterre Bianconero € 40 € 30 Parterre Laterale € 35 € 25 Tribuna Derthona € 20 € 15 Tribuna Bianconera € 20 € 15 Curva Nord Derthona € 10 € 8 Curva Sud € 10 € 8

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti per la partita, è possibile contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it

Bertram Derthona ricorda che, contestualmente alla vendita dei tagliandi per assistere alla gara, permane la possibilità di sottoscrivere le tessere abbonamento valide per tutta la stagione. Le modalità di vendita e le scontistiche rimangono invariate rispetto a quelle dei singoli biglietti. In aggiunta, per quanto riguarda gli abbonamenti, ci sono prezzi appositamente dedicati alle famiglie (Family Pack) e al gruppo Area Bianconera; non sono in vendita in fase di campagna i posti in Courtside, Parterre Laterale e Tribuna Derthona, acquistabili solo in occasione di ogni incontro.

Di seguito i prezzi della campagna abbonamenti ‘Stairway to Europe’:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNDER 18 E 0VER 65 Parterre Derthona 670 € 530 € Parterre Bianconero 530 € 390 € Tribuna Bianconera 275 € 210 € Curva Sud 140 € 100 € Curva Nord Derthona 140 € 100 €



Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Club telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure via mail a segreteria@derthonabasket.it.