Cuneo Volley: uno spettacolo di presentazione

Una conduzione eccelsa quella della giornalista sportiva di Sky Sport e conduttrice di Sky Sport24, Eleonora Cottarelli, che dal primo all’ultimo atto di un programma bello fitto ha saputo moderare l’importante salottino dal tema «Lo sport come strumento di formazione per i ragazzi nella nostra società» con protagonisti la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il Consigliere regionale Paolo Bongioanni e il Delegato Coni Cuneo, nonché Consigliere della Fondazione CRC Claudia Martin, così come stare alle ilarità dell’attore e comico Max Cavallari.