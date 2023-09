Reale Mutua Torino: domenica la prima di campionato contro Latina

L'attesa sta per finire. Questa domenica alle ore 18, la Reale Mutua Basket Torino scenderà in campo al Pala Gianni Asti per la partita che apre l'edizione 2023/24 del campionato di Serie A2 Old Wild West. Nella prima giornata, la squadra di coach Franco Ciani affronterà la Benacquista Assicurazioni Latina di coach Giuseppe Di Manno.

«È arrivato il momento di leggere le carte di questo campionato e di capire se le indicazioni del precampionato saranno confermate nella prima partita della stagione regolare» dichiara coach Franco Ciani. «Sarà interessante vedere l'approccio di tutte le squadre con la prima giornata di un campionato che si preannuncia molto competitivo. Noi siamo chiamati ad un incontro sul nostro campo: sappiamo che Latina è una squadra particolare e insidiosa, ma vogliamo portare a casa i primi due punti davanti ai nostri tifosi».

«Siamo carichi per l'inizio della nuova stagione» afferma capitan Niccolò De Vico. «Sarà un campionato difficile e competitivo, a partire dalla gara di domenica contro Latina, ma noi ci siamo preparati al meglio: vogliamo iniziare con una vittoria davanti al nostro pubblico».

GLI AVVERSARI

La Benacquista Assicurazioni Latina si presenta con un organico che mostra continuità tra l'ultima stagione conclusa e il 2023/24, a partire dalla guida tecnica, coach Di Manno, che nel 2022/23 faceva già parte dello staff tecnico del club nerazzurro. Tra i giocatori, troviamo conferme sia nel reparto guardie con Salvatore Parrillo e Kenneth Viglianisi, ma soprattutto nel frontcourt, con Alexander Cicchetti, Samuele Moretti, il lungo Abdel Fall e il nazionale bulgaro Ivan Alipiev. Novità principalmente tra gli esterni: il colpo di mercato dell'estate è Frank Gaines, guardia americana con esperienze da protagonista anche in Serie A. Tra i volti nuovi c’è anche Gabriele Romeo, playmaker reduce da una stagione a Trapani, e Boris Mladenov, esterno proveniente dalla Virtus Imola (Serie B).

NOTE E INJURY REPORT

Matteo Schina (trauma distorsivo alla caviglia sinistra) non sarà a disposizione di coach Ciani per la partita. Le condizioni di Donte Thomas (elongazione del muscolo ileopsoas) sono monitorate quotidianamente per valutare un possibile recupero per domenica.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket, oppure presso le seguenti biglietterie:

Decathlon di Grugliasco venerdì 29/9 e sabato 30/9 dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Al Pala Gianni Asti domenica dalle ore 16.00 fino a inizio partita

Ritiro tessere abbonamenti

I tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2023/24 possono ritirare la propria tessera domani (sabato 30/9) al Decathlon di Grugliasco dalle ore 15.00 alle ore 19.00, oppure domenica al Pala Gianni Asti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 oppure prima della partita (presso il botteghino sarà allestito uno sportello dedicato al ritiro delle tessere).

DIRETTA TV

La partita è visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass (servizio in abbonamento).