Il cammino della Bertram Derthona comincia da Venezia

Comincia dal PalaTaliercio di Venezia il cammino della Bertram Derthona nel campionato di Serie A 2023/24. Domenica 1° ottobre, alle ore 16.30, i bianconeri saranno opposti all’ambiziosa e rinnovata Umana Reyer Venezia allenata da Neven Spahija.

La sfida tra due squadre che hanno ottenuto importanti risultati negli ultimi anni evoca ricordi piacevoli per i Leoni, che negli otto confronti ufficiali disputati nei due anni di Serie A sono usciti vincitori in cinque occasioni.

In particolare, tra le partite giocate al Taliercio rimangono indimenticabili nella memoria dei tifosi le due partite dei quarti di finale playoff della stagione 2021/22 (terminate con i punteggi di 63-73 e 60-72) che valsero alla squadra allenata da coach Ramondino l’accesso alla semifinale playoff nel primo campionato disputato nella storia nella massima serie.

Anche al PalaEnergica Paolo Ferraris, Tavernelli e compagni sono stati protagonisti di grandi sfide contro gli orogranata: il 19 dicembre 2021, la vittoria per 77-65 spinse i bianconeri verso la qualificazione alla Final Eight di Coppa italia, il successo per 77-61 nel 2022/23 certificò una partenza brillante (cinque vittorie consecutive per iniziare il campionato) della Bertram.

Il bilancio degli otto incontri finora disputati, come detto, sorride ai bianconeri, capaci di imporsi per cinque volte (tre in casa, due a Venezia). Al Taliercio, i due successi sono maturati nel corso dei playoff 2021/22, mentre in regular season si è imposta l’Umana in entrambi gli anni.

La partita di domenica sarà speciale per Marco Spissu, l’ex della gara, che ha indossato la canotta del Derthona Basket nella stagione 2015/16, in Serie A2. In quell’anno, i bianconeri terminarono la propria corsa ai quarti di finale playoff, con la sconfitta nella quinta e decisiva partita contro la Germani Brescia, poi promossa in Serie A.

Tanti giocatori di talento, argomenti di interesse di una sfida di alto livello: il cammino della Bertram Derthona comincia da Venezia.