Novipiù Monferrato Basket debutta in casa contro Luiss Roma

Ora ci siamo per davvero! Comincia il Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde della Novipiù Monferrato Basket 2023/2024 targata Fabio Di Bella. Dopo il percorso preseason i monferrini debutteranno davanti al proprio pubblico contro la matricola Luiss Roma, squadra dell'omonimo ateneo universitario con sede nella capitale alla prima esperienza in Serie A2. La gara si disputerà domenica 1 ottobre alle ore 18 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Andrea Paccariè ha confermato l'ossatura protagonista della trionfale stagione che ha permesso ai capitolini il salto in A2. Confermati il capitano Riccardo Murri, i trascinatori della squadra Matteo Fallucca e Marco Pasqualin, rispettivamente guardia e play, Domenico D'Argenzio, Matija Jovovic, Cesare Barbon e Marco Legnini. In estate la Luiss ha ingaggiato da Stella Azzurra la giovane ala forte Riccardo Salvioni, da Taranto è arrivato il play Francesco Villa, mentre da Piacenza il centro Beniamino Basso. Il giocatore con maggiore esperienza in Serie A2 è senza dubbio il lungo Valerio Cucci ex Scafati e Fortitudo, e già in grande spolvero nelle gare di Supercoppa. I due stranieri del roster sono l'ala piccola Taiwo Badmus, cestita britannico di passaporto irlandese e il lungo lettone classe 2000 Anrijs Miska.

Si preannuncia una gara frizzante, contro una squadra che ha voglia di dimostrare e continuare quanto di buono costruito la passata stagione, con meccanismi di gioco ben rodati. Sul fronte rossoblu c'è tanto entusiasmo e voglia di cominciare questa stagione. I ragazzi di coach Fabio Di Bella sono pronti all'esordio davanti al proprio pubblico, curioso di vedere all'opera le tante novità di questa stagione. Tutto il roster sarà a disposizione dello staff.

Sarà ancora possibile sottoscrivere l'abbonamento stagionale "Yes. Again" sia i giorni precedenti, che il giorno stesso della gara. Tutto è pronto. Si comincia!

Fabio Di Bella - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «La squadra c’è sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti per questo inizio di campionato, giochiamo in casa e sappiamo l'importanza del match. Roma è una squadra particolare, una squadra frizzante, che ha mantenuto l'ossatura con la quale è stata promossa dalla Serie B, aggiungendo giocatori di talento e atleti con una certa esperienza e nome per la categoria. Sarà uno scontro interessante. Il fatto di essere in casa deve essere uno stimolo in più per fare bene davanti ad un pubblico che ci sta seguendo. Dagli abbonamenti già fatti, alla presenza durante gli allenamenti, alle parole di incitamento con la quale ci stanno facendo sentire tutto il loro supporto. Noi abbiamo il compito di farli emozionare, appassionarli, ma anche e soprattutto quello di vincere».

Agustin Fabi - Ala Novipiù Monferrato Basket: «Il calendario parte subito molto forte. Domenica è già molto importante. Noi in casa dobbiamo fare bene per dare quella impronta alla nostra stagione. Non sarà una partita facile, ma noi dobbiamo lottare. E soprattutto in casa dovremo cercare di lasciare per strada pochi punti. Dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita, iniziato con le prime amichevoli e gare di coppa. Siamo un gruppo mixato fra giovani e giocatori più esperti. Siamo tutti in un momento particolare di carriera dove abbiamo tantissima motivazione e desiderio di dire la nostra da protagonisti».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì dalle 17 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.