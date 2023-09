Chieri-Pinerolo è la finale di Una squadra per il sorriso

Nella prima semifinale giocata nel primo giorno di gare la Wash4green Pinerolo ha superato 3-1 le campionesse di Germania dell’ Allianz MTV Stuttgart . Le ragazze di Marchiaro si sono aggiudicate senza problemi il primo set (25-20) e, con più fatica e ai vantaggi (26-24), una seconda frazione che le aveva viste avanti 16-10. Chiuso 19-25 un terzo set sempre condotto da Stoccarda, nel quarto set Pinerolo ha fatto scendere i titoli di coda sul 25-20. Quattro a fine partita le pedemontane in doppia cifra: D’Odorico (16, con 3 ace), Akrari (13), Nemeth (13) e Cosi (11, di cui 5 a muro). Allo Stoccarda non sono bastati i 15 punti di Mulder, i 13 di Haneline, e gli 11 di Strubbe e Mirosavlevic.

La seconda semifinale ha opposto Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al Volley Mulhouse Alsace, squadra vicecampione di Francia allenata.

Sempre in mano alle transalpine di Salvagni il primo set, concluso 23-25. Da lì in avanti le ragazze di Bregoli hanno quasi condotto le danze, vincendo il secondo set 25-17, il terzo 25-22, e il quarto 25-22 con guizzo risolutivo nel finale dopo un serrato punto a punto.

Bregoli ha schierato inizialmente la diagonale Malinov-Grobelna, la coppia centrale Gray-Zakchaiou, Omoruyi e Kingdon in banda, Spirito libero, dando spazio anche a Morello, Anthouli, Papa e Kone. In panchina Weitzel, appena arrivata a Chieri dopo gli impegni di nazionale.

Nel tabellino spiccano i 12 punti (con 4 muri) di Gray, e i 10 di Omoruyi con un’eccellente 53% in attacco; da segnalare anche i 6 punti di Malinov. Quattro le giocatrici del Mulhouse in doppia cifra: Tchoudjang-Nana, Van Avermaet e Winters, tutte a quota 12, e Legros con 11.

Domenica 1 ottobre vanno in scena al PalaFenera le due finali.

Il programma della giornata conclusiva prevede alle ore 15 la finale per il 3° posto fra Stoccarda e Mulhouse. A seguire la finalissima fra Chieri e Pinerolo.

L’ingresso è a offerta libera e tutto il ricavato va a favore di OSPEDALI DIPINTI.

Wash4green Pinerolo 3

Allianz MTV Stuttgart 1

Parziali (25-20; 26-24; 19-25; 25-21)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 3, Nemeth 13, Cosi 11, Akrari 13, Sorokaite 8, D’Odorico 16; Moro; Ungureanu, Storck 4, Bussoli. N. e. Camera, Rostagno, Di Mario (2L). All. Marchiaro; 2° Naddeo.

ALLIANZ MTV STUTTGARD: Glaab 1, Mulder 15, Strubbe 11, Haneline 13, Mirosavlevic 11, Hart 6; Schwerdtner (L); Segura 13, Koskelo (2L). N. e. Rivers. All. Bitter; 2° Kurzcynski.

NOTE: errori in battuta 12-14. Ace: 11-6. Muri vincenti: 10-10.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3

Volley Mulhouse Alsace 1

Parziali (23-25; 25-17; 25-22; 25-20)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 6, Grobelna 6, Gray 12, Zakchaiou 6, Omoruyi 10, Kingdon 5; Spirito (L); Morello 2, Anthouli 9, Papa 3, Kone 3. N. e. Weitzel, Tonelli, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

MULHOUSE: Danard-Selosse, Tchoudjang-Nana 12, Legros 11, Van Avermaet 12, Winters 12, Snyder 9; Soldner (L); Mayer, Sager-Weider 1, Casadei. N. e. Blamdai. All. Salvagni; 2° Carasi.

NOTE: errori in battuta: 7-16. Ace: 3-5. Muri vincenti: 13-8.