Ntc Technology Pall. Chivasso-5 Pari Torino, 1 giornata andata Serie C, girone A

Un successo conquistato tra le mura amiche del PalaBlatta, davanti al proprio tifo, al proprio pubblico, perché in questa stagione i chivassesi sono tornati nella loro casa dopo gli ultimi due anni passati a Crescentino a causa dell’indisponibilità della palestra di Via Blatta, dovuta alla pandemia covid.

Non poteva esserci ritorno migliore, davanti ad un pubblico curioso di scoprire la nuova formazione chivassese, rivoluzionata in estate dopo le partenze di Ferro, Giovara, Riccardo Pagetto, Perino, Di Matteo e Del Nevo ed gli innesti dei nuovi arrivati Bertino, Villata, Brentin, Pecchenino, Droetto ed i ritorni di Cambursano, Galliati e Babarange.



Una formazione che probabilmente ha patito l’emozione dell’esordio, il giocare la prima gara ufficiale della stagione su un campo nuovo e con compagni nuovi, come testimoniano i primi 10’ di gioco in cui i ragazzi di coach Giardino – anche lui all’esordio come head coach in serie C – faticano estremamente la trovare la via del canestro e si espongono alle triple avversarie. Il risultato è un eloquente 8-17, sugellato dalla schiacciata in contropiede di Rapano a fil di sirena.

Chivasso però si scuote subito in avvio di secondo quarto sospinta dalla difesa e da Stefano Pagetto che segna 4 punti in fila, seguito da Villata e dalla rubata e schiacciata di Pecchenino che costringono coach Abrate a chiedere subito time out. Time out che non sortisce effetti, perché i chivassesi sfruttano la loro difesa aggressiva ed allungata a tutto campo per recuperare palloni, abbassare le percentuali avversarie ed attaccare con lucidità.

E proprio in attacco Chivasso dà una svolta alla sua gara: Pepino, Brentin, Villata infilano 5 triple consecutive, che aprono il break chiuso da Pepino in penetrazione per il 37-23 di metà gara. Un parziale di 29-6 che regala morale e autostima a Vettori e compagni, capaci di toccare anche il +20 a metà del terzo periodo, prima che l’orgoglio dei torinesi riapra leggermente la gara. 5 Pari riesce a risalire fino al -9 a pochi minuti dal termine, ma la sua rimonta si ferma contro la difesa chivassese e le pessime percentuali ai liberi, cui risponde Chivasso con gli 8 punti di Bertino ed i canestri della sicurezza di Migliori, Pagetto e Pepino.



Ntc Technology Pall. Chivasso 64

5 Pari Torino 56

Parziali (8-17; 37-23; 52-40)

Ntc Technology Pall. Chivasso: Villata 11, Galliati 3, Vettori, Greppi, Pecchenino 4, Pepino 14, Cambursano, Bertino 10, Droetto 5, Pagetto 8, Brentin 7, Migliori 2. All. Giardino, A.All Bruno.

5 Pari Torino: Rapano 4, Lissiotto, Dho, Possekel 6, Inglese 10, Agbogan 5, Mensio 2, Bonadio 6, Ligotino 10, Bosetti, Visciglio 13. All. Abrate

Arbitri - Sig.ri Manzone e Luciano.

Note - Spettatori 150 circa.