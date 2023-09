Medici Infermieri e Sanitari tutti in barca per Sport Terapia Integrata

Il gesto tecnico del canottaggio molto armonioso e completo aiuta il benessere della persona e contribuisce a superare momenti di malattia e a velocizzare il recupero da terapie ed interventi chirurgici. La condivisione vissuta di questo sport, proprio tra chi più sta accanto ai pazienti, rende ancora più efficace la proposta e la diffusione, a tutti, di questa esperienza terapeutica aggiuntiva. Al termine della vogata aperitivo per tutti i partecipanti.

Sempre in quest’ottica venerdì prossimo 6 ottobre, dopo il primo evento dello scorso febbraio “Canottaggio Terapia integrata", si svolgerà in secondo Corso aperto a tutti e con Crediti ECM per tutte le categorie Sanitarie “Sport: stili di vita e inclusione". Modelli operativi a confronto: effetti sul percorso di vita, presso la Canottieri Armida.

Successivamente il 21 ottobre convegno Torino Breast Days con uscita in barca al pomeriggio, presso la Canottieri Cerea dalle 9.30 alle 16.00.