Collegno Basket: non basta un super secondo quarto, vince Saronno

Dopo tanta attesa, ecco la prima volta di Collegno Basket in Serie B Interregionale. La Robur Saronno si fa da subito trovare pronta e detta il ritmo in entrambe le metà campo, portandosi al primo mini intervallo in vantaggio sul 20-12. Nel secondo quarto però cambia tutto grazie alla gran difesa di squadra e soprattutto a Capitan Tarditi che con tre triple negli ultimi minuti ribalta punteggio e inerzia della partita.

Terzo quarto movimentato e divertente, con Saronno che riesce fin da subito a rientrare in partita affacciandosi agli ultimi 10’ con un punto di vantaggio. Quarto periodo però da dimenticare per Collegno che subisce la fisicità della Robur a rimbalzo e fatica in attacco. Finisce 76-65 per Saronno, ma di sicuro coach Comazzi e il suo staff hanno visto buone cose e tanta grinta da parte dei giovanissimi Lions. Appuntamento alla prossima, sabato 7 ottobre sul parquet di Campus Varese.

LA PARTITA

I primi due punti della stagione portano la firma di Tiagrande Willis che a rimbalzo in attacco trova agilmente il fondo della retina. Saronno risponde con un parziale di 4-0, ci mette una pezza De Bartolomeo con una difficilissima tripla. Poi è tutta Robur: due triple in fila di Negri e Beretta creano il primo gap della partita. Collegno prova a rientrare con capitan Tarditi, ma altri due punti di Quinti obbligano coach Comazzi al timeout sul risultato di 14-7 per gli ospiti con 4:30 da giocare alla prima sirena. Al rientro in campo è ancora una volta il capitano a riavvicinare i Lions, prima con un giro perfetto in lunetta e poi con un gioco da tre punti. Un controbreak di 6-0 dei lombardi chiude però il primo parziale sul 20-12.

De Bartolomeo, Lo Buono e Milone la riaprono subito, ma dall’altra parte Beretta tra canestri dal pitturato e assist per i compagni è inarrestabile. Alla boa del quarto c’è spazio per la prima schiacciata della stagione che infiamma il pubblico dei Lions: a firmarla, su assist di Tarditi, non poteva che essere Tiagrande Willis. E grazie alla difesa biancorossa che poco alla volta cresce di intensità, Tiagrande Willis trova altri due punti in contropiede che fissano il risultato sul 23-27 con 4 minuti e spiccioli da giocare nel primo tempo. Dopo un paio minuti di mani fredde da entrambe le parti, Tarditi decide di prendere per mano la partita e nel giro di due possessi regala il +2 ai suoi, prima con una tripla centrale da distanza siderale e poi con il bis dall’angolo. Ma non è finita: altri 5 punti in fila del capitano e un canestro dalla media di Framarin portano i Lions sul +7 all’intervallo.