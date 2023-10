Fitarco Piemonte: Europei 3D, tanto Piemonte

Secondo evento di fila organizzato negli splendidi boschi di SanSicario Alto, dal 25 al 30 settembre, dedicato al tiro 3D. Ancora una volta l’Italia è grande protagonista sbancando il medagliere per nazioni, proprio come aveva fatto la settimana precedente nell’Europeo Campagna. A contribuire sono nuovamente gli atleti piemontesi in gara.

Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia) – Bruno bissa il successo del Campagna e conquista il titolo continentale individuale nel compound maschile, battendo in finale il francese Pauner, e confermando la prima posizione al termine delle qualifiche.

Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) – Titolo europeo a squadre, assieme a Cinzia Noziglia e Iuana Bassi. Nell’individuale è medaglia d’argento (compound femminile), sconfitta per mano dell’austriaca Ronacher ma solamente alle frecce di spareggio: il suo dieci risulta di poco più lontano dal centro.

Argento anche mixedteam, in coppia con Jesse Sut, anche in questo caso fermati dalla coppia austriaca.

Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) – Medaglia di bronzo nell’arco nudo maschile, battendo nella finalina l’inglese Annall.

Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi) – Titolo continentale nel mixedteam longbow, assieme a Iuana Bassi. Nell’individuale conquista invece l’argento.

L’applauso, oltre che agli atleti, va anche a tutti i volontari piemontesi intervenuti per entrambi gli eventi e che hanno permesso l’ottima riuscita e ricevendo tanti complimenti dalle nazionali partecipanti.

Risultati completi a questo link.