Oleggio Magic Basket: buona la prima contro Gazzada

Finale 80-76. Buona la prima per l'Oleggio Magic Basket che dopo 40 minuti di punto a punto batte Basket 7Laghi Gazzada nella prima giornata di campionato di serie B Interregionale. Una sfida giocata punto a punto dagli Squali, che si sono trovati in difficoltà anche in qualche momento ma senza mai andare sotto in doppia cifra e anzi trovando sempre la via per rimanere in contatto.

In campo ci sono Ianelli, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo e per gli avversari Bloise, Ivanaj, Cassieri, Genovese e Piccoli. Il primo quarto è in assoluta parità con le due squadre in un mix fra buone giocate e qualche azione contratta. Gli Squali alzano il ritmo e con Pilotti e Perez arriva un piccolo vantaggio (31-28); Gazzada si affida a Ivanaj che mette a segno sette punti in fila ed è 31-35 e sempre lui mette a segno il canestro allo scadere della metà campo che vale il 36-40.

Fuori dagli spogliatoi gli Squali rimettono in campo tanta energia, Colombo e Pilotti sono fastidiosi in difesa, ci pensa Sampieri a trovare più volte la via del canestro e alla fine del terzo quarto è ancora assoluta parità: 57-56. Il quarto quarto è adrenalina pura, con Gazzada a provare a mettere ancora la testa avanti e gli Squali a stare in scia. A tre minuti dalla fine il punteggio è 71 pari. Difese incredibili, una palla rubata che si trasforma in due punti, una tripla di Borsani e i liberi di Ianelli mettono la ciliegina sul match: 80-76.

Oleggio Magic Basket 80

Basket 7Laghi Gazzada 76

Parziali (18-18; 18-22; 21-16; 23-20)

Oleggio: Perez 16, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 3, Pilotti 13, Sampieri 13, Borsani 5, Sablich 5, Temporali, Colombo 12, Jovanovic 8, Ianelli 5. All. Gandini.

Gazzada: Granata ne, Giraldi ne, Ivanaj 28, Bloise 8, Cassieri 4, Gomez, Genovese 15, Alesina, Veronesi, Via 11, Gaye 2. Piccoli 8. All. Piccolo.