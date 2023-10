Novipiù Monferrato Basket beffata nel finale

Bagna l’esordio con una sconfitta in campionato la Novipiù Monferrato Basket di coach Fabio Di Bella. Contro Luiss Roma finisce 78-79. Decide una giocata di Fallucca a meno di un secondo dalla fine. I romani per lunghi tratti conducono il match senza però allungare mai in maniera determinante. Monferrato resta agganciata, nell’ultima frazione trova il sorpasso ma nelle roulette degli ultimi possessi ha la meglio la formazione laziale. Per i rossoblu miglior realizzatore di serata Pepper con 18 punti. Domenica prossima Novipiù sarà impegnata in trasferta contro Trapani.

Coach Di Bella sceglie il quintetto dell’ultima di Supercoppa con Torino. Calzavara, Kelly, Pepper, Poom e Martinoni. Pepper recuperato. Fallucca fa capire subito che sarà una spina nel fianco. Due triple consecutive. Per Monferrato però solita partenza sprint di Kelly. 8-8. Pasqualin in contropiede firma il primo break per i laziali. Martinoni non ci sta e con due belle giocate riporta i suoi a contatto. Badmus fa vedere tutto il suo talento. Pepper impatta sul 19-19 ma il primo quarto si chiude a favore degli ospiti: 21-23. Anche la seconda frazione riparte con lo stesso motivetto iniziale. Roma da fuori sa far male. Ancora Fallucca per il primo tentativo di fuga. Calzavara non sembra dello stesso parere. Due giocate portentose. 29-32. Bella azione corale che libera Kelly che trova il canestro da tre punti. Martinoni tiene lo svantaggio sul -4. Un canestro di Jojovic e qualche viaggio di Badmus alla lunetta valgono il 38-42 con cui si va all’intervallo.

Murri e Jojovic. Allungo Luiss. Tripla di Fantoma che chiuderà in doppia cifra. Il ritmo alto delle prime due frazioni sembra farsi sentire. Calzavara risponde a Murri. Sempre il play rossoblu da fuori. 55-55 al 29’. Cucci risponde pan per focaccia. Metterà a segno anche un libero nel finale di quarto. 55-59 con cui si va all’ultima frazione. Martinoni suona la carica con il suo quindicesimo punto. Tripla di Fabi. 59-62. Calzavara ispira ma la tripla di D’Argenzio sembra raggelare gli anima. La Novipiù invece c’è ed ha un Dalton Pepper con tanta voglia di sbranare la partita. Martinoni 65-65, altra tripla di Fantoma che obbliga al timeout Roma: 68-65 al 35’. Badmus e Cucci per il controsorpasso. Liberi di Fabi. Tripla di Pepper. +4. È duello spietato da fuori Fallucca-Pepper. La nuova tripla dello statunitense vale il 76-72 a 2’ dal termine. I liberi di Pasqualin tengono in vita Roma, la Novipiù incespica e Cucci trova il nuovo vantaggio. Pepper non sbaglia il penultimo possesso. 78-77 ma la palla in mano ce l’ha Roma con 12” per costruire qualcosa di importante. Fallucca canestro da giocatore vero a 6 decimi dalla fine. La rimessa della speranza con una bellissima costruzione per Kelly non va a segno. Peccato ma complimenti ad entrambe le squadre che hanno messo davvero tutto sul parquet in questa prima giornata.

Il commento di coach Fabio Di Bella: «Sono dispiaciuto per una partita giocata con dedizione ma decisa da episodi nel finale e per una serie di errori nel corso della partita. Resta il rammarico per aver lasciato due punti a casa nostra contro Roma. Bravi loro che hanno meritato, con più determinazione nel finale, di portarsi a casa la partita. Sappiamo che sarà una stagione difficile, che sarà complicato tutte le domeniche. Non ci dobbiamo abbattere ma fortificare. Quando giochi punto a punto, e perdi per qualche accortezza sbagliata non puoi far altro che tornare a casa, sbollire l’arrabbiatura, e tornare in palestra a lavorare ancora più duramente per fare meglio. Tutta la squadra ne è consapevole e la cosa che mi hanno detto nello spogliatoio è che fosse stato per loro avrebbero rigiocato altri 40’ immediatamente. Alla fine dei conti abbiamo perso per un bel canestro ma un po’ fortuito e dall’altra parte non siamo riusciti a prenderla per concludere a canestro. Dalle difficoltà dobbiamo uscirne più determinati».

Novipiù Monferrato Basket 78

Luiss Roma 79

Parziali (21-23, 17-19, 17-17, 23-20)

Novipiù Monferrato Basket: Dalton Pepper 18 (3/5, 4/9), Niccolo Martinoni 17 (8/11, 0/4), Andrea Calzavara 13 (3/6, 2/4), C.j. Kelly 11 (1/5, 2/6), Tommaso Fantoma 10 (2/3, 2/4), Agustin Fabi 4 (1/1, 0/2), Karl markus Poom 2 (1/1, 0/0), Dario Zucca 2 (0/2, 0/1), Tommy Pianegonda 1 (0/0, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0).

Luiss Roma: Matteo Fallucca 22 (2/3, 5/10), Marco Pasqualin 10 (2/3, 0/5), Valerio Cucci 9 (2/7, 1/3), Taiwo Badmus 9 (3/7, 0/2), Matija Jovovic 7 (2/2, 1/2), Riccardo Murri 7 (2/5, 1/1), Anrijs Miska 6 (3/5, 0/0), Marco Legnini 6 (0/0, 2/2), Domenico D’argenzio 3 (0/4, 1/2), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/1), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0).