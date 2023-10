Pallapugno: il punto sui campionati

SERIE A BANCA D'ALBA

Serviranno due spareggi per definire le finaliste della Serie A Banca d'Alba. Dopo la vittoria per 6-11 del Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto con l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa, il fattore campo è saltato anche al Mermet di Alba, con la vittoria per 5-11 dell’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola sulla Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto. Spareggi programmati per sabato 7 ottobre, alle 15, Cuneo (Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa) e domenica 8 ottobre, alle 15, a Canale (Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze).

Semifinali (andata)

Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 8-11

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 9-11

Semifinali (ritorno)

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia 6-11

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 5-11

Semifinali (spareggi)

Sabato 7 ottobre alle 15

a Cuneo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa

Domenica 8 ottobre alle 15

a Canale: Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze



SERIE B

Semifinali (andata)

Tealdo Scotta Alta Langa-Pieve di Teco 11-1

Castiati Neivese-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 6-11

Semifinali (ritorno)

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Castiati Neivese 11-9

Lunedì 2 ottobre alle 20

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Tealdo Scotta Alta Langa

Galvanotecnica Surrauto Monticellese in finale



SERIE C1

Semifinali (andata)

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Castiati Castagnole Lanze 11-6

Gottasecca-Pieve di Teco 11-8

Semifinali (ritorno)

Pieve di Teco-Gottasecca 11-4

Domenica 1° ottobre alle 15

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Semifinali (spareggio)

Martedì 3 ottobre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Pieve di Teco



SERIE C2

Finale (andata)

Domenica 1° ottobre ore 19.30

a Mondovì: Merlese-Alta Langa

Finale (andata)

in data da definire

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Merlese



UNDER 21

Finale (andata)

Bormidese-Pro Paschese 9-5

Finale (ritorno)

Domenica 1° ottobre alle 17

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Bormidese



ALLIEVI

Finale (spareggio)

Virtus Langhe-Pro Paschese B 8-0

Virtus Langhe è Campione d'Italia della categoria Allievi



ESORDIENTI



Finale (andata)

Subalcuneo A-Araldica Castagnole Lanze 7-3

Finale (ritorno)

Lunedì 2 ottobre alle 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo A