Baseball U15: il Baseball Softball Vercelli è Campione d'Italia

Una giornata che non dimenticheremo, 1.10.23 il terno uscito sulla ruota di Parma, nella finale scudetto a 4 giocata sul campo "Quadrifoglio" non a caso simbolo della fortuna.

Belli da vedere in campo i ragazzi piemontesi, che hanno superato agevolmente prima in semifinale il Crocetta e poi il Torre Pedrara. II nemico? Il tempo e pensare che tutto era scritto ed invece no, l'ultimo out ha scacciato tutte le paure, finalmente è partita la festa.

Il lavoro d'unione col Bc Settimo ha portato i suoi frutti, diversi infatti i ragazzi in doppio tesseramento, gli stessi che assieme ai colleghi vercellesi e quelli di altre società del CR Piemonte hanno conquistato la medaglia d'argento con la JLB nell'ultimo Torneo delle Regioni disputato in Toscana.