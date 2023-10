La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il il trofeo "Una squadra per il sorriso"

La giornata conclusiva del torneo si apre con la finale per il 3° posto fra Allianz MTV Stuttgart e Volley Mulhouse Alsace . In una partita con poca storia se lo aggiudicano le tedesche imponendosi 3-0 con un triplice 25-17, trascinate dall’opposto Rivers top scorer con 19 punti.

Titoli di coda su Una squadra per il sorriso, quadrangola internazionale andato in scena al PalaFenera. Sul fronte sportivo il torneo sorride alla padrone di casa della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che superano in finale la Wash4green Pinerolo aggiudicandosi il trofeo. Ma la vera vincitrice è la solidarietà. Nelle due giornate di gara infatti sono stati raccolti ben 6.095 euro a favore del progetto OSPEDALI DIPINTI . Serviranno all’artista Silvio Irilli per colorare il reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Chieri.

Più combattuta la fina per il 1° posto che vede la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 imporsi 3-1 sulla Wash4green Pinerolo. Bregoli lancia Weitzel nel sestetto iniziale e lancia titolare Anthouli tenendo a riposo Grobelna per tutto il match, per il resto è la consueta formazione con Malinov in palleggio, Zakchaiou al centro, Omoruyi e Kingdon in banda, Spirito libero. Nel corso della gara entrano anche Morello, Gray e Papa, quest’ultima subentrata sul 13-11 del secondo set a Omoruyi costretta a uscire per un infortunio alla caviglia. Dall’altra parte della rete Marchiaro mischia più volte le carte dando spazio a quasi tutto l’organico.

I primi due set sono appannaggio delle biancoblù che conducono quasi sempre le danze: 25-17 e 25-20. I ruoli si invertono nel terzo set che Pinerolo fa suo 20-25. A senso unico il quarto set che Chieri fa suo 25-15.

Miglior realizzatrice Kingdon con 17 punti seguita da Anthouli (10), mentre fra le pedemontane il maggior bottino realizzativo è di D’Odorico e Nemeth (12). Da segnalare anche i 18 muri punti chieresi a fronte dei 9 di Pinerolo.