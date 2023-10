Regionale enduro: il moto club Alfieri torna a casa con altri podi e vittorie

Dulcis in fundo, Sabrina Lazzarino vince la categoria Lady. In allegato all’articolo la classifica completa.

L’Alfieri domina anche nella Senior 2 tempi, con un secondo posto di Davide Gallo, un ottavo di Federico Fanzio e un nono di Filippo Carbone. Un bel quarto posto lo mette a segno Filippo Alutto nella Senior 4 tempi, mentre Simone Pario chiude sesto nella categoria Major 2 tempi. Terzo posto per Andrea Bugnone nella Major 250 4 tempi, nono per Luigi Guido Perocchio. Paolo Bertorello vince la Super Veteran, seguito, al sesto posto, da Pier Luigi Bergamasco.

Un weekend ricchissimo di partecipazioni per il moto club Alfieri di Asti, che è stato impegnato su più fronti. Il primo la nuova tappa del Campionato regionale di enduro, andata in scena a Cerrina Monferrato (AL). Ottimi i risultati dei piloti che, a livello di squadra, hanno chiuso al quinto posto, con un team formato da Alessio Berger, Paolo Bertorello, Gabriele Doglio e Francesco Lodi.

AL MOTOR SHOW DI ASTI

Parallelamente, lo staff del moto club astigiano è stato impegnato nel corso dell’evento “Motor

Show”, che si è svolto nel weekend in piazza Alfieri ad Asti.

In particolare, lo staff del moto club è stato in piazza con un gazebo e con le mini moto, messe a

disposizione dei più piccoli per un percorso realizzato con i birilli.

GRANDI E PICCOLI, TRA SUPERMOTO ED MX

Domenica, inoltre, si è svolto il Trofeo delle Regioni Supermoto a Pomposa (Comacchio) e il pilota

del moto club Alfieri Gabriele Gianola è stato parte integrante di una squadra, nonché responsabile della spedizione piemontese, che ha chiuso al settimo posto, davanti a Lombardia, Veneto, Campania, Liguria.

Inoltre a Castellarano (Emilia Romagna) si è svolto il Trofeo delle Regioni di mx e nella sezione Trofeo avvenire è stato convocato il piccolo pilota dell’Alfieri Ithan Vailatti, 8 anni, quale componente della squadra rappresentante il Piemonte. Ithan ha chiuso al 15esimo posto, difendendo

abilmente i colori dell’Alfieri.