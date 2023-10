Bertram Derthona: insieme ai bianconeri nella prima gara casalinga

Pochi giorni al debutto casalingo della Bertram Derthona nella Serie A 2023/24: i bianconeri saranno infatti di scena domenica 8 ottobre alle ore 18.15 al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Happy Casa Brindisi.

Per consentire a tutti i tifosi di assistere all’incontro, la Società mette a disposizione il servizio gratuito di trasporto per raggiungere il palazzetto di Casale Monferrato. La partenza è fissata alle ore 16.15 di domenica 8 ottobre dal piazzale antistante il PalaCamagna. Il termine ultimo per aderire al pullman è previsto alle ore 19 di giovedì 5 ottobre.

Per riservare il proprio posto a bordo, i tifosi potranno recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare via Whatsapp il numero 338 7525914.